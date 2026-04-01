  • World Health Day 2026: ഭക്ഷണശീലങ്ങളെയും ശരീരഘടനയേയും നിങ്ങളുടെ മനസ് എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തും? അറിയാം...

World Health Day 2026: ഭക്ഷണശീലങ്ങളെയും ശരീരഘടനയേയും നിങ്ങളുടെ മനസ് എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തും? അറിയാം...

#FitIndiaHitIndia: ഭക്ഷണത്തിനും വ്യായാമത്തിനും പുറമേ നമ്മുടെ മനസ്സിന് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നിർണായകമാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 1, 2026, 12:03 PM IST
  • നല്ല ആരോഗ്യം എങ്ങനെ നിലനിർത്താം
  • അതിന് നമ്മൾ എപ്പോൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനസ് പ്രധാനമാണ്

World Health Day 2026: ഭക്ഷണശീലങ്ങളെയും ശരീരഘടനയേയും നിങ്ങളുടെ മനസ് എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തും? അറിയാം...

World Health Day 2026: നല്ല ആരോഗ്യം എങ്ങനെ നിലനിർത്താം എന്ന ചിന്ത വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന കാര്യം ഭക്ഷണവും വ്യായാമവുമാണ്. എന്നാൽ വിദഗ്‌ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതിനേക്കാളും സ്വാധീനിക്കുന്ന ശക്തമായ മറ്റൊരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനസാണ് എന്നാണ്.  ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലും നമ്മുടെ ശരീര ഘടന രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്തിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയും വികാരങ്ങളും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

മാനസികാരോഗ്യവും മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമവും

പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ 7 ന് ലോകാരോഗ്യ ദിനം ആചരിക്കാറുണ്ട്.  നമ്മൾ ഒരു പുതിയ മാസത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമഗ്രമായ ക്ഷേമത്തിലേക്കും നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാം.   

ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) ആരോഗ്യത്തെ നിർവചിക്കുന്നത് രോഗങ്ങളുടെ അഭാവം മാത്രമായിട്ടല്ല മറിച്ച് അത് പൂർണ്ണമായ ശാരീരിക, മാനസിക, സാമൂഹിക ക്ഷേമത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു, മാനസികാരോഗ്യം എന്നത് ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ സാധാരണ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ നേരിടാനും, ഉൽപ്പാദനപരമായി പ്രവർത്തിക്കാനും തന്റെ സമൂഹത്തിന് സംഭാവനകൾ നൽകാനുമുള്ള സ്വന്തം കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്.

ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകളുമായി ചിന്തിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും ഇടപഴകാനുമുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടായ വ്യക്തിഗത കഴിവിന് മാനസികാരോഗ്യം അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രോത്സാഹനം, സംരക്ഷണം, പുനഃസ്ഥാപനം എന്നിവ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വ്യക്തികളുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും സൊസൈറ്റിയുടെയും ഒരു സുപ്രധാന ആശങ്കയാണ്.

ഭക്ഷണക്രമക്കേട് 

ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിശപ്പിനെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങളാണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് എന്നാണ്. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് (NIH) പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പഠനം എടുത്തുകാട്ടുന്നത് സമ്മർദ്ദം, വിരസത, ഉത്കണ്ഠ, സന്തോഷം എന്നിവ പോലും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണ രീതിയെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ്. ശാരീരിക വിശപ്പിനേക്കാൾ ഭക്ഷണം ഒരു കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസമായി മാറുമ്പോൾ ഈ ശീലത്തെ വൈകാരികമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിർവചിക്കുന്നത്. കോർട്ടിസോളിന്റെ (stress hormone) വർദ്ധനവ് ഉയർന്ന കലോറി, പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള ആസക്തിക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് NIH ലെ ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.  ഇത് കാലക്രമേണ ശരീര ഭാരത്തെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കും.

ഉത്കണ്ഠ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണ ക്രമക്കേടുകൾ നേരിടാനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ അറിയാം

ബെംഗളൂരിലെ ഇൻഫൻട്രി റോഡിലുള്ള സ്പാർഷ് ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടന്റ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഡോ. ദർശൻ യല്ലപ്പ ജോതിബന്നാദിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭക്ഷണം ശാരീരിക വിശപ്പിനെക്കാൾ വൈകാരിക ക്ലേശങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമായി മാറുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ഉത്കണ്ഠ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണ ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ഈ അവസ്ഥ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മാനസികാരോഗ്യവും ഭക്ഷണ രീതികളും ഒരുമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നുമാണ്. ഉത്കണ്ഠ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണ ക്രമക്കേടുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചില അവശ്യ നുറുങ്ങുകൾ നോക്കാം...

  1. ശ്രദ്ധയോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ശീലിക്കുക
  2. ഭക്ഷണ സമയം നിശ്ചിതമായിരിക്കണം
  3. നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുക്കാൻ വൈകാരിക പ്രേരകങ്ങളെ തിരിച്ചറിയണം
  4. സമ്മർദ്ദ നിയന്ത്രണ രീതികൾ അറിയുക 
  5. ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെയോ പോഷകാഹാര വിദഗ്ദ്ധന്റെയോ പിന്തുണ തേടുക
  6. കുറ്റബോധത്തിന് പകരം പിന്തുണ നൽകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം കെട്ടിപ്പടുക്കുക ഒപ്പം സ്വയം അനുകമ്പയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നിവയാണ്.

ഷാർദകെയർ  ഹെൽത്ത്സിറ്റിയിലെ സൈക്യാട്രിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റായ ഡോ. അഭിനിത് കുമാർ പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയോ വിഷാദമോ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവർ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുകയും അതൊന്ന് നിയന്തിക്കാനായി ഭക്ഷണത്തിനെ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്.  ആരോഗ്യകരമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ആത്മബോധം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യരുതെന്നും ഡോ. കുമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

(Disclaimer: ഈ ഉള്ളടക്കം വിവരദായക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ഇത് പ്രൊഫഷണൽ മെഡിക്കൽ ഉപദേശമല്ല. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചോ മെഡിക്കൽ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെയോ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ വിദഗ്ദ്ധനെയോ സമീപിക്കുക)

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

