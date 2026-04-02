World Health Day 2026: അമിതഭാരമോ പൊണ്ണത്തടിയോ? അറിഞ്ഞിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ബിഎംഐ; കണക്കാക്കുന്ന വിധം ഇതാ...

#FitIndiaHitIndia: ബിഎംഐ നോക്കുന്നതിലൂടെ കൃത്യമായ രോ​ഗനിർണ്ണയം നടത്താൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും രോ​ഗങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അത് തടയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും.

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 2, 2026, 03:21 PM IST
  • ബിഎംഐ നോക്കുന്നതിലൂടെ ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
  • വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള കൊഴുപ്പിന്റെ അളവും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമെ അത് സാധിക്കൂ.

ഫിറ്റ്നസ് നോക്കുന്നവരാണ് ഇന്ന് അധികം ആളുകളും. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും മറ്റുമായി ജിമ്മിൽ പോകുകയും മറ്റ് വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിക്കവരും. അമിതവണ്ണം, മറ്റ് ജീവിതശൈലി രോ​ഗങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കൾ എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരഭാരം കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഎംഐ ഇന്ന് ആരോഗ്യസ്ഥിതി അളക്കുന്നതിനായുള്ള ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള ടൂൾ. ഏറ്റവും ലളിതവും പ്രചാരമുള്ളതുമായ ഒന്നാണിത്. 

ഒരാളുടെ ഉയരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഭാരമാണോ ആ വ്യക്തിക്കുള്ളതെന്ന് വളരെ വേ​ഗത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ബിഎംഐ. രോ​ഗം നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ഒന്നായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാനാകില്ല. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതിനെതിരെ സമയബന്ധിതമായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. 

എന്താണ് ബിഎംഐ?

നമ്മുടെ ഉയരവും ഭാരവും വെച്ച് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് ബിഎംഐ അഥവാ ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഭാരക്കുറവ്, നോർമൽ ഭാരം, അമിതഭാരം, അമിതവണ്ണം തുടങ്ങി ഏത് കാറ്റ​ഗറിയിലാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബിഎംഐ സഹായിക്കുന്നു. 

ശരിയായ ബിഎംഐ നിലനിർത്തുന്നവർക്ക് ഹൃദ്രോഗം, ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം, ചിലതരം കാൻസറുകൾ തുടങ്ങിയ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിരീക്ഷണം. ശരീരത്തിലെ അമിതമായ കൊഴുപ്പ് മെറ്റബോളിസത്തെയും ഹോർമോൺ സന്തുലിതാവസ്ഥയെയും അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ഒക്കെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിവ് ആരോഗ്യ പരിശോധനകളിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനില വിലയിരുത്താൻ ബിഎംഐ സഹായകമാണ്. 

ഓരോരുത്തർക്കും എന്തൊക്കെ ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്ന് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ ബിഎംഐ (BMI) മാത്രം ആശ്രയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എങ്കിലും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഭക്ഷണക്രമം, വ്യായാമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇത് നൽകും. ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരപ്രകൃതി, പ്രായം, പാരമ്പര്യം എന്നിവയനുസരിച്ച് ബിഎംഐ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എൻ.ഐ.എച്ച് (NIH) വിശദീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ കൃത്യമായ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അറിയുന്നതിനായി ബിഎംഐക്കൊപ്പം മറ്റ് പരിശോധനകൾ കൂടി നടത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

ബിഎംഐ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം?

BMI = ഭാരം/[ഉയരം (m)]². ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാളുടെ ഭാരം 60 കിലോയും ഉയരം 1.5 മീറ്ററുമാണെങ്കിൽ, അയാളുടെ ബിഎംഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 26.7 ആയിരിക്കും.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ബിഎംഐ സ്കോറുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

17.0-ന് താഴെ: കഠിനമായ ഭാരക്കുറവ് (Moderate and severe thinness)
18.5-ന് താഴെ: ഭാരക്കുറവ് (Underweight)
18.5 മുതൽ 24.9 വരെ: ആരോഗ്യകരമായ ഭാരം (Normal weight)
25.0-ന് മുകളിൽ: അമിതഭാരം (Overweight)
30.0-ന് മുകളിൽ: അമിതവണ്ണം (Obesity)

സെന്റർസ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, അമിതഭാരം, അമിതവണ്ണം തുടങ്ങിയവ ഉള്ളവർക്ക് ഭാവിയിൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...

1. അകാല മരണം
2. ഹൈപ്പർടെൻഷൻ
3. ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുകയോ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ.
4. ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ അളവ് കൂടുന്നത്
5. ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം
6. ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ
7. പക്ഷാഘാതം
8.പിത്തസഞ്ചിയിലെ രോഗങ്ങൾ
9. ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് 
10. സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ
11. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ
12. പലതരം കാൻസറുകൾ
13. ജീവിതനിലവാരം കുറയും. അതായത് ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും.
14. മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ. വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ തുടങ്ങിയവയുണ്ടാകാം.
15. ശരീരവേദന

ബിഎംഐയുടെ പരിമിതികൾ

ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ്, പേശീബലം, അസ്ഥിസാന്ദ്രത, കൊഴുപ്പിന്റെ വിതരണം എന്നിവ നേരിട്ട് അളക്കാൻ ബിഎംഐയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, കായികതാരങ്ങൾക്കും ജിമ്മിൽ പോയി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവർക്കും ബിഎംഐ സ്കോർ കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് പേശീബലം കൂടുതലാണ്. ഇതിനർത്ഥം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അമിതമായി കൊഴുപ്പുണ്ട് എന്നല്ല. അതിനാലാണ് ബിഎംഐ നോക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അരവണ്ണത്തിന്റെ അളവ്, ജീവിതശൈലീ ശീലങ്ങൾ, മറ്റ് ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇവ കൂടി പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരാളുടെ കൃത്യമായ ആരോഗ്യനില മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് ക്ലീവ്‌ലാൻഡ് ക്ലിനിക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ബിഎംഐ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യണം?

അമിതഭാരമോ അമിതവണ്ണമോ ഉള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ജീവിതശൈലിയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ അത് ​ഗുണം ചെയ്യും. ഇന്ത്യൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 23ന് മുകളിൽ ബിഎംഐ സ്കോർ ഉള്ളവർ അമിതഭാരം എന്ന കാറ്റ​ഗറിയിലും 25ന് മുകളിൽ സ്കോർ ഉള്ളവർ അമിതവണ്ണം എന്ന കാറ്റ​ഗറിയിലും പെടുന്നു. ബിഎംഐ കൂടുതലുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്:

1. ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക
2. വ്യായാമം,നടത്തം, സൈക്ലിം​ഗ്, യോ​ഗ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ദിവസവും ശാരീരികമായി സജീവമായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
3. സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളും മധുരവും കുറയ്ക്കുക
4. നന്നായി ഉറങ്ങുകയും സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക

അമിതഭാരത്തെ ഒരു രോഗമായി കണക്കാക്കാതെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പായി അതിനെ കാണുക. പെട്ടെന്ന് ഭാരം കുറയ്ക്കാതെ ശരീരത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻ​ഗണന കൊടുക്കുക. 

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ - 

1. 5 മുതൽ 10 ശതമാനം വരെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നത് ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
2. നാരുകളും കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പ്രോട്ടീനുകളും അടങ്ങിയ, കലോറി കുറ‍്ഞതുമായതുമായ സമീകൃതാഹാരം ശീലമാക്കുക.
3. 150 മുതൽ 300 മിനിറ്റ് വരെ മിതമായ തീവ്രതയുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. വേ​ഗത്തിലുള്ള നടത്തം ഫലപ്രദമാണ്.
4. രക്തസമ്മർദ്ദം, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ്, കൊളസ്ട്രോൾ നില എന്നിവ കൃത്യസമയത്ത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
5. മതിയായ ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനൊപ്പം അവരവരുടെ ശരീരപ്രകൃതിക്കനുസരിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ആരോഗ്യവിദഗ്ധരെ സമീപിക്കുക.

ബിഎംഐ സ്കോർ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഭക്ഷണക്രമമാണെന്നാണ് ഡോ. ശ്രീവാസ്തവ പറയുന്നത്. കാരണം, ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം കണ്ടെത്തുന്നത്. കൃത്യമായ ഡയറ്റ് പിന്തുടരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. വ്യായാമം അതിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടിം​ഗ് ഫാക്ടർ മാത്രമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ശരീരഘടന മെച്ചപ്പെടുത്താനും, കുറച്ച ഭാരം വീണ്ടും കൂടാതെ നിലനിർത്താനും വ്യായാമം സഹായിക്കും.

ആരോഗ്യനില അളക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് മാർ​ഗങ്ങൾ

1. അരവണ്ണം - വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗ്ഗമാണിത്. 
2. അരക്കെട്ട്-ഇടുപ്പ് അനുപാതം - ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണ് കൊഴുപ്പ് പ്രധാനമായും അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താനാകും. 
3. ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിന്റെ ശതമാനം - കൊഴുപ്പും പേശികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും.
4. മെറ്റബോളിക് സൂചകങ്ങൾ - രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ്, കൊളസ്ട്രോൾ നില, രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവ പരിശോധിക്കുക. 
5. ശാരീരിക ക്ഷമത - ഹൃദയ-ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യം, പേശികളുടെ കരുത്ത് എന്നിവ അളക്കുന്നതിലൂടെ ശാരീരിക ക്ഷമത മനസ്സിലാക്കാം.

അരവണ്ണം അളക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം 

ബിഎംഐ നോക്കുന്നതിലൂടെ ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള കൊഴുപ്പിന്റെ അളവും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമെ അത് സാധിക്കൂ. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും ലളിതവും പ്രായോഗികവുമായ മാർഗ്ഗമാണ് അരവണ്ണം അളക്കുന്നത്. അതിനാൽ അമിതഭാരം, അമിതവണ്ണം എന്നിവ മനസിലാക്കാൻ ബിഎംഐയോടൊപ്പം അരവണ്ണത്തിന്റെ അളവ് കൂടി പരിശോധിക്കണം.

നമ്മുടെ ആരോ​ഗ്യ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് സ്വയം അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ബിഎംഐ പരിശോധിക്കുന്നത്. ശരീരഭാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് അതിനെ തടയാൻ സാധിച്ചേക്കും. വെറും അക്കങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല  നമ്മുടെ ആരോ​ഗ്യം. ബിഎംഐ നോക്കുന്നതിലൂടെ ആരോ​ഗ്യസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് പൂർണമായി മനസിലാക്കാനും അതിന് ആവശ്യമായ പ്രതിരോധങ്ങൾ തീർക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. 

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.

 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

