World Health Day 2026: ആരോഗ്യകരവും സന്തുഷ്ടവുമായി ജീവിക്കാനുള്ള ലളിതമായ വഴികൾ ഇതാ...

#FitIndiaHitIndia: ആരോഗ്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ജീവിക്കാനായി നമുക്ക് ചില ലളിതമായ വഴികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 7, 2026, 01:06 PM IST
  • ജോലിയും വ്യക്തിജീവിതവും സന്തുലിതമാക്കാൻ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സമയക്രമം ഉണ്ടാക്കണം
  • അതിനായി 9-5 എന്ന രീതിയിലുള്ള സമയക്രമം പാലിക്കണം

World Health Day 2026: ജോലിയും വ്യക്തിജീവിതവും സന്തുലിതമാക്കാൻ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സമയക്രമം ഉണ്ടാക്കണം. അതിനായി 9-5 എന്ന രീതിയിലുള്ള സമയക്രമം പാലിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഊർജ്ജം സംരക്ഷിക്കുക, പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, 7-8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുക. ഹോബികൾ, കുടുംബത്തിനായി സമയം കണ്ടെത്തുക ഇവയൊക്കെ നിങ്ങളെ സമ്മർദ്ദരഹിതമായും സന്തോഷത്തോടെയും നിലനിർത്തും.

Also Read: ബിപി, ഷുഗർ, ദൈനംദിന നടത്തം എന്നിവ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത്?

ആരോഗ്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ജീവിക്കാനുള്ള ലളിതമായ വഴികൾ

ജോലി സമയം നിശ്ചയിക്കുക: നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യേണ്ട സമയം നിശ്ചയിക്കുക, ആ സമയത്തിനുശേഷം ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമെയിലുകളോ ഫോൺ കോളുകളോ പരിശോധിക്കരുത്. അതുപോലെ വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ മുക്തി നേടുക. 

ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക സംതൃപ്തി നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക.

ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉറക്കവും: ദിവസവും നടത്തം, യോഗ അല്ലെങ്കിൽ നൃത്തം പോലുള്ള ദിവസേനയുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ശീലിക്കുക. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് രാത്രിയിൽ 7-8 മണിക്കൂർ നല്ല ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണ്.

സ്ർട്ട് വർക്ക് മാനേജ്മെന്റ്

പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ ആദ്യം ചെയ്യുക. ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അടിയന്തിര ജോലികൾ ആദ്യം ചെയ്യുക.

എല്ലാം സ്വയം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടുകയും വീട്ടിലും ജോലിസ്ഥലത്തും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പങ്കിടുകയും ചെയ്യുക.

ഹൈബ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് വർക്ക്: സാധ്യമെങ്കിൽ, വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ടൈം മാനേജ്മെന്റ്: ജോലികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുക. അനാവശ്യമായ ജോലിഭാരം ഒഴിവാക്കാൻ 'ഇല്ല' എന്ന് പറയാൻ പഠിക്കുക.

ജോലി സമയത്തിന് ശേഷം സ്ക്രീനുകളിൽ നിന്ന് ഇടവേള എടുക്കുക. പുസ്തകം വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ കുടുംബത്തിനൊപ്പമോ സമയം ചെലവഴിക്കുക. 

മനസ്സമാധാനത്തിനായി സ്വയം പരിചരണം: എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്കായി സമയം കണ്ടെത്തുക. കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റെങ്കിലും അവനവനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തണം.

ജോലികൾക്കിടയിൽ 5-10 മിനിറ്റ് ഇടവേളകൾ എടുക്കുക. ദീർഘ ശ്വസന വ്യായാമങ്ങളോ സ്ട്രെച്ചിങ്ങോ ചെയ്യുന്നത് മാനസിക ക്ഷീണം കുറയ്ക്കും.

മതിയായ ഉറക്കം: എല്ലാ രാത്രിയിലും കുറഞ്ഞത് 7-8 മണിക്കൂർ നല്ല ഉറക്കം നേടുക. ഉറക്കക്കുറവ് നിങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദ നില നേരിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രകൃതിയുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുക

വ്യക്തിജീവിതത്തിനായും സമയം കണ്ടെത്തുക

ഹോബികൾക്കായി സമയം കണ്ടെത്തുക: നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ചിത്രരചന, സംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ വായന പോലുള്ളവ ചെയ്യാൻ ആഴ്ചയിൽ കുറച്ച് സമയം നീക്കിവയ്ക്കുക.

കുടുംബവുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കുക.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

