/World Multiple Sclerosis Day: ലോക മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് ദിനം; എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് അവസ്ഥ? കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയും അറിയാം

എല്ലാ വർഷവും മെയ് 30-ാം തീയതി ലോക മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് ദിനം (വേൾഡ് എംഎസ് ഡേ) ആചരിക്കുന്നു. മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് എന്ന രോഗം വ്യക്തികളുടെ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും, രോഗബാധിതർക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായാണ് വേൾഡ് എംഎസ് ഡേ ആചരിക്കുന്നത്.
മനുഷ്യന്റെ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തെ (മസ്തിഷ്കം, സുഷുമ്നാ നാഡി) തകരാറിലാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്വയംപ്രതിരോധ രോഗമാണ് (Autoimmune disease) മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് (MS). നാഡി കോശങ്ങളിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവേഗങ്ങൾ വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമമായും കൈമാറാൻ സഹായിക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയ ഒരു സംരക്ഷണ പാളിയാണ് 'മൈലിൻ ഷീത്ത്' (Myelin sheath).
മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് ബാധിച്ചവരിൽ, ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം തന്നെ ഈ മൈലിൻ ഷീത്തിനെ ആക്രമിച്ചു നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് തലച്ചോറും ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമമായ പ്രായത്തിലാണ്.
ഇത് അവരുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെയും സാമൂഹിക ജീവിതത്തെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നു. രോഗത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാനും ആയുസ്സ് വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ചികിത്സകൾ (Disease-modifying therapies) ഇന്ന് ലഭ്യമാണെങ്കിലും, ഇതിനൊരു പൂർണ്ണമായ പ്രതിവിധി ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ഈ രോഗമുണ്ടാകാനുള്ള കൃത്യമായ കാരണവും ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ലോക മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസിന്റെ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗോള വിവരശേഖരമാണ് 'അറ്റ്ലസ് ഓഫ് എംഎസ്' (Atlas of MS). 2008-ൽ ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഈ വിവരശേഖരം 2013-ൽ പുതുക്കി. 2013-ന് ശേഷം ലോകമെമ്പാടും എംഎസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടായതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
നിലവിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ലോകമെമ്പാടും ഏകദേശം 28 ലക്ഷം എംഎസ് രോഗികളുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് (അതായത്, ഒരു ലക്ഷം ജനസംഖ്യയിൽ 35.9 പേർക്ക് രോഗമുണ്ട്). രോഗവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയ 75 രാജ്യങ്ങളിലെ കണക്കനുസരിച്ച്, പ്രതിവർഷം ഒരു ലക്ഷം പേരിൽ 2.1 എന്ന തോതിലാണ് പുതിയ രോഗബാധിതർ ഉണ്ടാകുന്നത്. സാധാരണയായി 15-45 വയസിനുള്ളിലാണ് ഈ രോഗം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത്. പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളിലാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത്.
രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അവബോധം വളർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും, രോഗനിർണ്ണയവും ചികിത്സയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിനും ലോക എംഎസ് ദിനാചരണം വലിയൊരു പങ്കുവഹിക്കുന്നു.
ലോക മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് ദിനം 2026-ലെ പ്രമേയം
ഈ വർഷത്തെ (2026) ലോക മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം “എന്റെ എംഎസ് രോഗനിർണ്ണയം” (My MS Diagnosis) എന്നതാണ്. എംഎസ് ബാധിതർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് അനുയോജ്യമായ ചികിത്സയും പിന്തുണയും ജീവിതാസൂത്രണവും യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്, കൃത്യവും സമയബന്ധിതവുമായ രോഗനിർണ്ണയം എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണെന്ന് ഈ പ്രമേയം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ലോക മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് ദിനത്തിന്റെ ചരിത്രം
ആദ്യത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് ദിനം 2009-ൽ 'എംഎസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ' (MSIF) ആണ് സ്ഥാപിച്ചത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി വോളന്റിയർമാരിലൂടെയും ജീവനക്കാരിലൂടെയും എംഎസ് ബാധിതരെ സഹായിക്കുന്ന വിവിധ എംഎസ് സംഘടനകളുടെ ഒരു ആഗോള ശൃംഖലയാണിത്. ഗ്രീസ്, അർജന്റീന, ഓസ്ട്രേലിയ, അമേരിക്ക, ഇന്ത്യ, കെനിയ, ടുണീഷ്യ, യുകെ, സ്പെയിൻ തുടങ്ങിയ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഈ ഫെഡറേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസിന്റെ (MS) വിവിധ തരങ്ങൾ
മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് പല രൂപങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പ്രധാനമായും നാല് തരങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത്:
ക്ലിനിക്കലി ഐസൊലേറ്റഡ് സിൻഡ്രോം (CIS): നാഡീസംബന്ധമായ ലക്ഷണങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടമാണിത്. ഇത് ഭാവിയിൽ എംഎസ് രോഗമായി മാറാം, മാറാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
റിലാപ്സിംഗ്-റെമിറ്റിംഗ് എംഎസ് (RRMS): രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കൂടുകയും (Relapses), പിന്നീട് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ താല്ക്കാലികമായി കുറയുകയോ ഇല്ലാതാവുകയോ ചെയ്യുന്ന (Remission) അവസ്ഥയാണിത്.
സെക്കൻഡറി പ്രോഗ്രസീവ് എംഎസ് (SPMS): ഈ ഘട്ടത്തിൽ, കാലക്രമേണ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
പ്രൈമറി പ്രോഗ്രസീവ് എംഎസ് (PPMS): രോഗത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങളും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും സ്ഥിരമായി വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിത്.
ഒരു വ്യക്തിയിൽ എംഎസ് ഏത് രീതിയിലാണ് ബാധിക്കുക എന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുക പ്രയാസമാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയും അനുഭവിക്കുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള വ്യക്തികളിൽ, പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ (CIS) തന്നെ നൽകുന്ന ചികിത്സയിലൂടെ രോഗം ഗുരുതരമാകുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ വൈകിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കൃത്യമായ ചികിത്സാരീതികൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് എംഎസിന്റെ തരം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ
മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് ഒരു സ്വയംപ്രതിരോധ രോഗമായതിനാൽ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായി തടയുക എന്നത് സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും, രോഗത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതിന്റെ വികാസത്തിന് കാരണമാകുന്ന ചില പ്രേരക ഘടകങ്ങളെ (Trigger points) തിരിച്ചറിയാനും അവ ഒഴിവാക്കാനും സഹായിച്ചേക്കാം.
