World No Tobacco Day 2026 Significance: നിക്കോട്ടിൻ്റെ അമിത സ്വാധീനത്തെ മറികടക്കാനും ശരീരം വീണ്ടെടുക്കാനും ശരിയായ ചികിത്സാ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്.
പുകവലി നിർത്തുക എന്നത് പുകവലി ശീലമായ ഒരാൾക്ക് തികച്ചും മാനസിക ദൃഢതയുടെ പരീക്ഷണം കൂടിയാണ്. വർഷങ്ങളായി ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും രൂപപ്പെട്ട നിക്കോട്ടിൻ്റെ അമിത സ്വാധീനത്തെ മറികടക്കാനും ശരീരം വീണ്ടെടുക്കാനും ശരിയായ ചികിത്സാ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്.
ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനം 2026
എല്ലാ വർഷവും മെയ് 31 ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. നിക്കോട്ടിൻ്റെയും പുകവലിയുടെയും ആരോഗ്യപരമായ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. 'പുകയിലയുടെ ആകർഷണീയതയ്ക്ക് പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം തുറന്നുകാട്ടുക; നിക്കോട്ടിൻ, പുകയില ആസക്തികളെ പ്രതിരോധിക്കുക' (Unmasking the appeal countering nicotine and tobacco addiction) എന്നതാണ് 2026ലെ ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം.
പുകവലി നിർത്തുമ്പോൾ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ (tobacco withdrawal) ദേഷ്യം, മാനസികാവസ്ഥയിലെ പെട്ടെന്നുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ, ഉറക്കക്കുറവ്, പുകവലിക്കാനുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹം (cravings) തുടങ്ങി വിവിധ ശാരീരിക-മാനസിക അവസ്ഥകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഇത് പലപ്പോഴും പുകവലി വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും.
പുകവലി ശ്വാസകോശത്തെ മാത്രമല്ല ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആയുർവേദ വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. നിക്കോട്ടിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നാഡീവ്യൂഹം, ദഹനം, പ്രതിരോധശേഷി, മാനസിക സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നിവയെയും തകിടം മറിക്കും. അതിനാൽ പുകവലിയിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ മോചനത്തിന് സമഗ്രമായ ഒരു ചികിത്സാ പദ്ധതി പ്രധാനമാണ്.
പുകവലി ശരീരത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു
പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം ശരീരത്തിലെ 'വാത', 'പിത്ത' ദോഷങ്ങളെ അമിതമായി വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത്. ദീർഘകാലത്തെ പുകവലി ശ്വാസകോശ വ്യവസ്ഥയെ മോശമായി ബാധിക്കും. ഇതിന് പുറമേ, മാനസിക ആരോഗ്യം മോശമാക്കുമെന്നും ആയുർവേദ വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധശേഷിയെ ദുർബലമാക്കുന്നു. പല പുകവലിക്കാരിലും പിൽക്കാല ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത തളർച്ച, അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കുറവ് എന്നിവ പുകവലി മൂലമുണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയപ്പെടില്ല.
പുകവലി നിർത്തിയതിന് ശേഷം ആദ്യ ആഴ്ചകളിലെ വെല്ലുവിളികൾ
പുകവലി ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ 2-4 ആഴ്ച വരെയുള്ള സമയമാണ് ഏറ്റവും കഠിനമായ ഘട്ടം. ഈ കാലയളവിൽ പുകവലിക്കാനുള്ള കടുത്ത ആഗ്രഹം, അസ്വസ്ഥതകൾ, വൈകാരികമായ അസ്ഥിരത, ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ സൈക്കോതെറാപ്പിയും ബിഹേവിയറൽ കൗൺസിലിംഗും (പെരുമാറ്റ ചികിത്സ) വലിയ പങ്ക് വഹിക്കും.
ഇവയിലൂടെ പുകവലിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും വൈകാരികമായ അടിമത്തത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കും. പുകവലി നിർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ കുറയ്ക്കാൻ ആയുർവേദത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഔഷധങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം.
തുളസി (Basil): ശ്വാസനാളത്തിലെ നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കാനും ശ്വാസകോശം ശുദ്ധീകരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
തിപ്പലി (Pippali): ശ്വാസകോശത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുന്നു.
ആടലോടകം (Vasa): നെഞ്ചിലെ കഫക്കെട്ടും അസ്വസ്ഥതകളും ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
കടുക്ക (Haritaki): പുകവലി മൂലം തകരാറിലായ ദഹനപ്രക്രിയയെ ക്രമീകരിക്കുന്നു.
നെല്ലിക്ക (Amla), മുന്തിരി (Grapes): കോശങ്ങളുടെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കാനും നാഡീവ്യൂഹത്തിന് ഉന്മേഷം നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു.
ശ്വാസകോശ ആരോഗ്യത്തിന് യോഗയും ശ്വസന വ്യായാമങ്ങളും
പുകവലി ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കിയ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ യോഗയും ശ്വസന വ്യായാമങ്ങളും (പ്രാണായാമം) ഗുണം ചെയ്യും. കഠിനമായ ഉത്കണ്ഠയോ ഉറക്കമില്ലായ്മയോ ഉള്ളവർ കഠിനമായ ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കൃത്യമായ വിദഗ്ദ്ധോപദേശം തേടണമെന്ന് ആയുർവേദ വിദഗ്ധർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള വഴി
പുകവലി നിർത്തുക എന്നാൽ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളെ മറികടക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, പുകവലി കാരണം ശരീരത്തിനുണ്ടായ ഓക്സിഡേറ്റീവ് നാശത്തിൽ (oxidative damage) നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തമാകാൻ ശരീരം സമയമെടുക്കും. തുളസി, നെല്ലിക്ക, തിപ്പലി, ഇരട്ടിമധുരം (Indian liquorice) തുടങ്ങിയ ഔഷധങ്ങൾ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇതിനൊപ്പം ധാന്യങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കും.
