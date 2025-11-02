​ISRO: 'ബാഹുബലി' റോക്കറ്റിലേറി 'സിഎംഎസ് 03' ബഹിരാകാശത്ത്; വിക്ഷേപണം വിജയം

ശ്രീഹരിക്കോട്ട: ഐഎസ്ആര്ഒയുടെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ വിക്ഷേപണ വാഹനം എൽവിഎം മൂന്ന് എം 5 റോക്കറ്റ് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. സിഎംഎസ് 03 ഉപഗ്രഹവുമായാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും എൽവിഎം മൂന്ന് കുതിച്ചുയർന്നത്. നാവിക സേനയ്ക്കായുള്ള നിര്ണായക വാര്ത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ് സിഎംഎസ് 03. വൈകിട്ട് 5.26നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം.
വിക്ഷേപിച്ച് കുറച്ച് സമയത്തിനകം തന്നെ സിഎംഎസ് 03 ഉപഗ്രഹം റോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വേര്പ്പെട്ടു. എൽവിഎം 3 എം 5 റോക്കറ്റ് വിജയകരമായി സിഎംഎസ് 03 ഉപഗ്രഹത്തെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ചു. ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് വിക്ഷേപണത്തിനുശേഷമുള്ള എൽവിഎം 3യുടെ ദൗത്യമാണിത്.
What a moment! #LVM3M5 lifts off with #CMS03, marking another milestone in India’s space journey. Relive the liftoff highlights pic.twitter.com/HOPEvYYljK
— ISRO (@isro) November 2, 2025
അതേസമയം ഈ ദൗത്യം രാജ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായതിനാൽ വിവരങ്ങള് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഐഎസ്ആര്ഒ വിക്ഷേപണം നടത്തിയത്.നഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളടക്കം രഹസ്യമാക്കിയിരുന്നു. 4400 കിലോഗ്രാമാണ് സിഎംഎസ് 03യുടെ ഭാരം. ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് ജിയോസിംക്രണസ് ഓർബിറ്റിലേക്കയക്കുന്ന എറ്റവും ഭാരമേറിയ ഉപഗ്രഹമാണ് സിഎംഎസ് 03. 1589 കോടി രൂപയാണ് ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ചിലവ്. നാവികസേനയും ഐഎസ്ആർഒയും തമ്മിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കരാറൊപ്പിട്ടത് 2019ലാണ്. മലയാളിയായ വിക്ടർ ജോസഫ് ആണ് മിഷൻ ഡയറക്ടർ.
