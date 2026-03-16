  • Odisha SCB Medical College Fire Accident: ഒഡിഷയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വൻ തീപിടിത്തം

Odisha SCB Medical College Fire Accident: ഒഡിഷയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വൻ തീപിടിത്തം

 SCB Hospital Fire Odisha Updates: തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല, കാരണമെന്താണെന്ന് അധികൃതർ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലമാകാം തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്ന് ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 16, 2026, 10:09 AM IST
  • കട്ടക്കിലെ എസ്സിബി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ വൻ തീപിടുത്തത്തിൽ 10 രോഗികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
  • തീപിടുത്തത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്

Odisha SCB Medical College Fire Accident: ഒഡിഷയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വൻ തീപിടിത്തം

ഒഡിഷ: കട്ടക്കിലെ എസ്സിബി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ വൻ തീപിടുത്തത്തിൽ 10 രോഗികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം.  തീപിടുത്തത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

തീപിടുത്തമുണ്ടായത് ട്രോമ കെയർ വിഭാഗത്തിലാണ്. ഐസിയുവിന്റെ എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലോ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളിലോ ഉണ്ടായ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആകാം തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് സംശയം.  അപകടത്തിന്റെ വ്യക്തമായ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. 

അപടത്തിൽ 11 ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.  രോഗികളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടയാണ് ഇവർക്ക് പരിക്കേറ്റതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടരയ്ക്കും മൂന്നിനും ഇടയിലാണ്. ഉടൻതന്നെ സ്ഥലത്ത് ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ എത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയെങ്കിലും 10 രോഗികളെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. 

സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻതന്നെ ഒഡിഷ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ 25 ലക്ഷം രൂപ ധന സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണവും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

