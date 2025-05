Manipur Encounter: മണിപ്പൂരിലെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 10 വിഘടനവാദികളെ കൊന്ന് സൈന്യം; ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു!

മണിപൂർ: മണിപ്പൂരിലെ ചന്ദേൽ ജില്ലയിൽ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിഘടന വാദികളും തമ്മിൽ നടന്ന നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ 10 വിഘടന വാദികളെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചു. സൈന്യവും ആസാം റൈഫിൾസും സംയുക്തമായാണ് വിഘടന വാദികളെ നേരിട്ടത്.

Also Read: 'രാജ്യമാണ് പ്രധാനം'; സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിന് തുര്‍ക്കിയെ ബഹിഷ്ക്കരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി FWICE

Eastern Command, Indian Army tweets, "Acting on specific intelligence on movement of armed cadres nearby New Samtal village, Khengjoy Tehsil, Chandel District near the Indo-Myanmar Border, Assam Rifles unit under Spear Corps launched an operation on 14 May 2025. During the… pic.twitter.com/AErNdVSDb3

— ANI (@ANI) May 14, 2025