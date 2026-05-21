/Essel Group @100 Years: എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പിന് 100 വയസ്സ്: ഒരു സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പിൽ നിന്നും 190-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടർന്ന മാധ്യമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിജയ കഥ

Essel Group @100 Years: 1926-ൽ സ്ഥാപിതമായ എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് പാക്കേജിംഗ്, അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക്, ഹോം-എന്റർടൈൻമെന്റ്, വാർത്തകൾ, ഉള്ളടക്ക വിതരണം (content-distribution), അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, വിദ്യാഭ്യാസം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി മേഖലകളിൽ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്സ് രംഗത്ത് വഴികാട്ടിയായി മാറി.
മുംബൈ: ആഗോളതലത്തിൽ വിവിധ ബിസിനസ്സ് മേഖലകളിൽ തനതായ മുദ്രപതിപ്പിച്ച പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റ് കൂട്ടായ്മയായ എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് വിജയകരമായ നൂറ് വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ചരിത്രപരമായ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിടുന്നു. 1926-ൽ ആദാംപൂർ എന്ന ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ വളരെ എളിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സംരംഭമാണ് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും പടർന്നുപന്തലിച്ച്, വൈവിധ്യമാർന്ന ബിസിനസ്സ് സാന്നിധ്യമുള്ള മൾട്ടി ബില്യൺ ഡോളർ പ്രസ്ഥാനമായി വളർന്നുനിൽക്കുന്നത്.
കേവലമൊരു പരമ്പരാഗത ബിസിനസ്സ് എന്നതിനപ്പുറം, എക്കാലത്തും ഒരു 'സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ്' മനോഭാവത്തോടെ ചിന്തിച്ചു എന്നതാണ് 1967 മുതൽ എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കിയത്. പരമ്പരാഗത ചരക്ക് വ്യാപാരത്തിൽ (commodity trading) നിന്ന് സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധനസാമഗ്രികളുടെ വിതരണത്തിലേക്കും അതിർത്തി കടന്നുള്ള വ്യാപാരത്തിലേക്കും മാറിയതായിരുന്നു ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ്. പിന്നീട് ഗ്രൂപ്പ് കൈവെച്ച ഭൂരിഭാഗം മേഖലകളും ഇന്ത്യൻ വിപണിക്ക് തികച്ചും പുത്തൻ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. അത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഒട്ടനവധി വ്യവസായങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്ത് തുടക്കമിടാൻ എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പിന് സാധിച്ചു. ലാഭക്ഷമതയിലും കൃത്യമായ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ, ലക്ഷ്യം കാണാത്ത ബിസിനസ്സുകൾ ധീരമായി അടച്ചുപൂട്ടാനും ഗ്രൂപ്പ് മടിച്ചില്ല.
അന്തരിച്ച രാം ഗോപാൽ ജി അടിത്തറയിടുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ശ്രീ ജഗന്നാഥ് ജി ഗോയങ്ക വ്യാപിപ്പിക്കുകയും, ശ്രീ നന്ദ് കിഷോർ ജിയുടെ പിന്തുണയോടെ മുന്നേറുകയും ചെയ്ത പ്രസ്ഥാനമാണിത്. പിന്നീട് ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്രയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരായ ലക്ഷ്മി നാരായൺ, ജവഹർ, അശോക് ഗോയൽ എന്നിവരും ചേർന്ന് ഇതിനെ വിജയകരമായി നയിച്ചു. നാലും അഞ്ചും തലമുറകൾ ഇപ്പോഴും ബിസിനസ്സിൽ സജീവമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, തങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യം ആറാം തലമുറയിലേക്ക് വിജയകരമായി കൈമാറാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നത് ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പിനെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ പാക്കേജിംഗ്, ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ്, അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക്, വാർത്തകൾ, ഉള്ളടക്ക വിതരണം, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, വിദ്യാഭ്യാസം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി മേഖലകളിലേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഇത് 190-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെയാണ് നേരിട്ട് സ്വാധീനിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക ഉദാരവൽക്കരണം വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ബിസിനസ്സ് രംഗം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ ഹാർഡ് പവറും (hard power) സോഫ്റ്റ് പവറും (soft power) വർദ്ധിപ്പിച്ച് ദേശീയ വികസനത്തിന് കരുത്തുപകരാനും എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പിന് കഴിഞ്ഞു.
വെറും കമ്പനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനപ്പുറം, രാജ്യത്ത് പുതിയ വ്യവസായ ശാഖകൾക്ക് തന്നെ തുടക്കമിട്ടതിലൂടെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിക്കാനും രാജ്യത്തുടനീളം ഒരു കോടിയിലധികം ആളുകൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഗ്രൂപ്പിനായി. ഈ സവിശേഷമായ നാഴികക്കല്ലിനെക്കുറിച്ച് എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്-
"സ്ഥിരോത്സാഹം, പ്രതിരോധശേഷി, നവീകരണം, നിരന്തരമായ വളർച്ച എന്നിവയായിരുന്നു എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ യാത്രയുടെ കരുത്ത്. നാം കൈവരിക്കുന്ന പുരോഗതി സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും വലിയ തോതിൽ ഗുണം ചെയ്യണം എന്ന വിശ്വാസമാണ് ബിസിനസ്സിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയായത്. അജ്ഞാതമായ മേഖലകളിലേക്ക് ധീരതയോടെ കടന്നുചെല്ലാനും എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളിലും നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മുദ്ര പതിപ്പിക്കാനും തലമുറകളുടെ ദീർഘവീക്ഷണവും ധൈര്യവും കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പടുത്ത ഈ 100 വർഷത്തെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല് ആഘോഷിക്കുന്നതിൽ ഞാനും എന്റെ സഹോദരന്മാരും അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനിക്കുന്നു. എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ യാത്ര നമ്മുടെ രാജ്യത്തോടൊപ്പം വികസിച്ച ഒന്നാണ്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സാമ്പത്തിക മൂല്യം കൈവരിക്കുകയും ദേശീയ പുരോഗതിക്കായി സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് കുറിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്."
ഈ സുപ്രധാന നേട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രത്യേക ടൗൺഹാൾ (Townhall) മീറ്റിംഗിൽ ആഗോളതലത്തിലുള്ള പതിനായിരത്തിലധികം ജീവനക്കാരെ ഡോ. ചന്ദ്ര അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിച്ചു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി കമ്പനിക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ പങ്കുവെച്ച ഹൃദയസ്പർശിയായ അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തു. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 'സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ്' എന്ന നിലയിൽ എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് ഭാവിയിലേക്ക് ധീരമായ ചുവടുകൾ വെക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും, അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സ്രഷ്ടാക്കളാകാൻ സംരംഭകത്വ മനോഭാവം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ജീവനക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ ബിസിനസ്സ് ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച 7 പ്രധാന പയനിയറിംഗ് സംരംഭങ്ങൾ:
1. ഇന്ത്യയിലെ ആധുനിക പാക്കേജിംഗ് വിപ്ലവം (Essel Propack)
എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് 'എസ്സെൽ പ്രൊപാക്' വഴി അത്യാധുനിക ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്ന പാക്കേജിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ രാജ്യത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തി. ലാമിനേറ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ട കമ്പനി, അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലാമിനേറ്റഡ് ട്യൂബ് നിർമ്മാതാക്കളായി മാറി. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയെന്ന (MNC) ഖ്യാതിയും സ്വന്തമാക്കി. ഈ കമ്പനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന കാലത്ത്, ലോകജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ആളുകൾ പല്ല് തേക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതേ ട്യൂബുകളായിരുന്നു.
2. വിനോദത്തിന്റെ പുതിയ ലോകം (Essel World)
ആളുകളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ വിനോദാനുഭവത്തിന്റെ ആവശ്യകത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഗ്രൂപ്പ് മുംബൈയിൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കായ 'എസ്സെൽ വേൾഡ്' ആരംഭിച്ചു. ഇത് ഏഷ്യയിലുടനീളമുള്ള വിനോദസഞ്ചാര സങ്കൽപ്പങ്ങളെ പുനർനിർവചിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ, ടൂറിസം മേഖലകൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ഉണർവേകുകയും ചെയ്തു.
3. മാധ്യമ രംഗത്തെ ജനകീയവൽക്കരണം (Zee TV & Zee News)
1992-ൽ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ ചാനലായ 'സീ ടിവി' സ്ഥാപിച്ച് ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ രംഗത്ത് എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ 1995-ൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ വാർത്താ ചാനലായ 'സീ ന്യൂസും' ആരംഭിച്ചു. വിവരങ്ങളും വിനോദങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തിക്കാനും, ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെയും മൂല്യങ്ങളെയും ആഗോളതലത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്താനും ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു. കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ, പരസ്യം, വിതരണം, പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നിവയിൽ ഗ്രൂപ്പ് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നിട്ടു. വീടുകളിലേക്ക് ഉള്ളടക്കം എത്തിക്കുന്ന രീതികളിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച 'സിറ്റി കേബിൾ', 'ഡിഷ് ടിവി' എന്നിവയിലൂടെ വലിയൊരു വിതരണ ശൃംഖലയും കെട്ടിപ്പടുത്തു. ഈ ശ്രമങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ-വിനോദ മേഖലയെ വിദേശ നിക്ഷേപകർക്ക് (FDI) ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിപണിയാക്കി മാറ്റിയത്. ഇന്ന് ഐടി മേഖല കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ നൽകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ മേഖലയായി ഇത് മാറി കഴിഞ്ഞു.
4. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കരുത്തുറ്റ ചുവടുകൾ (Zee Learn & KidZee)
വിദ്യാഭ്യാസമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലകശക്തി എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ, 'സീ ലേൺ' വഴി അർദ്ധ-നഗര, ഗ്രാമീണ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കി. നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിൽ 2500-ലധികം 'കിഡ്സി' (KidZee) ബ്രാൻഡഡ് പ്രീ-സ്കൂളുകളുണ്ട്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന, ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ശൃംഖലയാണിത്. ഇതിനൊപ്പം യുവാക്കളുടെ കഴിവുകൾ വളർത്തുന്ന K12 സ്കൂളുകളും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
5. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം (Essel Infraprojects)
ദേശീയ-സംസ്ഥാന പാതകൾ, നഗര ജല മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ, വൈദ്യുതി വിതരണ ശൃംഖലകൾ എന്നിവ നിർമ്മിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലും ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിലും എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിസിനസ്സ് നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.
6. ബിസിനസ്സുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക കൈത്താങ്ങ് (Essel Finance)
കേവലം ലാഭത്തിനപ്പുറം മറ്റ് സംരംഭകർക്കും വളരാൻ അവസരമൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 'എസ്സെൽ ഫിനാൻസ്' വഴി രാജ്യത്തെ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് (MSMEs) സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളും വായ്പകളും നൽകി ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി.
7. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത (Social Responsibility)
ബിസിനസ്സിന് പുറമെ സമൂഹത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്. 'ഏകൽ വിദ്യാലയ', 'ഗ്ലോബൽ വിപാസന ഫൗണ്ടേഷൻ', 'സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഫൗണ്ടേഷൻ' എന്നിവയിലൂടെ നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ഫൗണ്ടേഷൻ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നൂറുകണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങളിലെ യുവാക്കളെയും സ്ത്രീകളെയും ശാക്തീകരിക്കുന്നു. യുവാക്കൾക്കായുള്ള "സുഭാഷ് ചന്ദ്ര മോട്ടിവേഷണൽ ഷോ" ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികളും വരുംതലമുറയ്ക്കായി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.
അടുത്ത 100 വർഷങ്ങളിലേക്ക് എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം
ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം സ്റ്റാർട്ട്-അപ്പ് എന്ന ലേബലിൽ, ഭാവി വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഉള്ളടക്കം (Content), സാങ്കേതികവിദ്യ (Technology), ഡിജിറ്റൽ മേഖലകൾ എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ കരുത്താർജ്ജിക്കാനാണ് എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തീരുമാനം. വരും നാളുകളിൽ നിലവിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി 'ടെക്നോളജി' എന്ന ഘടകത്തിന് ഗ്രൂപ്പ് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകും. ശ്രദ്ധാ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ (Attention Economy) വലിയ പങ്ക് നേടിയെടുക്കാൻ അനുയോജ്യമായ, ഭാവി മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള സംയോജിത പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ. ഇന്ത്യയുടെ ആഗോള വളർച്ചാ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച്, രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക-സാംസ്കാരിക പരിണാമത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തെ നിർവചിക്കുന്ന നൂതനാശയങ്ങളുമായി എസ്സെൽ ഗ്രൂപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകും.
