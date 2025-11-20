English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Student Death: മെട്രോ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് ചാടി പത്താംക്ലാസുകാരൻ ജീവനൊടുക്കി; അധ്യാപകർക്കെതിരെ കുറിപ്പ്

Student Death: മെട്രോ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് ചാടി പത്താംക്ലാസുകാരൻ ജീവനൊടുക്കി; അധ്യാപകർക്കെതിരെ കുറിപ്പ്

Delhi Student Death: പോലീസ് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 20, 2025, 07:56 AM IST
  • തന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാർ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലും അധ്യാപകരും ആണെന്ന് എഴുതി കുറിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു
  • കുട്ടിയുടെ ബാ​ഗിൽ നിന്നാണ് കുറിപ്പ് കണ്ടെടുത്തത്

Student Death: മെട്രോ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് ചാടി പത്താംക്ലാസുകാരൻ ജീവനൊടുക്കി; അധ്യാപകർക്കെതിരെ കുറിപ്പ്

ന്യൂ‍ഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ പത്താംക്ലാസുകാരൻ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ചാടി ജീവനൊടുക്കി. തന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാർ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലും അധ്യാപകരും ആണെന്ന് എഴുതി കുറിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. കുട്ടിയുടെ ബാ​ഗിൽ നിന്നാണ് കുറിപ്പ് കണ്ടെടുത്തത്. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം. പോലീസ് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

