Student Death: മെട്രോ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് ചാടി പത്താംക്ലാസുകാരൻ ജീവനൊടുക്കി; അധ്യാപകർക്കെതിരെ കുറിപ്പ്

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ പത്താംക്ലാസുകാരൻ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ചാടി ജീവനൊടുക്കി. തന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാർ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലും അധ്യാപകരും ആണെന്ന് എഴുതി കുറിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. കുട്ടിയുടെ ബാഗിൽ നിന്നാണ് കുറിപ്പ് കണ്ടെടുത്തത്. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം. പോലീസ് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
