/Maharashtra Road ACcident: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വൻ അപകടം; വിവാഹസംഘം സഞ്ചരിച്ച ട്രാവലറിൽ ട്രക്ക് ഇടിച്ച് 13 മരണം

നാട്ടുകാരും പോലീസും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. 20 പേരാണ് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലുള്ളത്.
മുംബൈ: മുംബൈ–അഹമ്മദാബാദ് ദേശീയപാതയിൽ വിവാഹസംഘം സഞ്ചരിച്ച ട്രാവലറും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് 13 പേർ മരിച്ചു. 20ലേറെപ്പോർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാൽഘറിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ട്രാവലറിലേക്ക് കണ്ടെയ്നർ ട്രക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
40 പേരാണ് വിവാഹസംഘം സഞ്ചരിച്ച ട്രാവലറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ രണ്ടു വാഹനങ്ങളും മറിയുകയും ആളുകൾ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും പോലീസും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി ആളുകളെ പുറത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. ട്രാവലറിൽ ശേഷിയേക്കാൾ വളരെക്കൂടുതൽ യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
പരിക്കേറ്റവർ കാസയിലെ ഉപജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിൽ കഴിയുകയാണ്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ദേശീയപാതയിൽ ഏറെനേരം ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. അമിതവേഗവതയും അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിങ്ങുമാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ 5 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
