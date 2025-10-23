ഭോപ്പാൽ: ദീപാവലി ആഘോഷത്തിനിടെ മധ്യപ്രദേശിൽ ദാരുണമായ സംഭവം. മധ്യപ്രദേശില് ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലി ട്രെന്ഡായിരുന്നത് കാർബൈഡ് ഗൺ ആണ്. ദേശി ഫയര്ക്രാക്കര് ഗണ് എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ 18ന് കാർബൈഡ് ഗൺ സർക്കാർ നിരോധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നിരോധനം മറികടന്നു കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ കാർബൈഡ് ഗൺ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതേ തുടർന്ന് 14 കുട്ടികൾക്കാണ് കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടമായത്. 122 കുട്ടികളെയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസങ്ങള്ക്കിടെ കണ്ണിന് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇതിൽ 14 പേർക്കാണ് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടത്.
നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ കാര്ബൈഡ് ഗണ് വ്യാപകമായി വില്പ്പന നടത്തിയ വിദിഷയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് കുട്ടികള്ക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായത്. 150 മുതല് 200 രൂപ വരെയാണ് ഇതിന് വില. കളിപ്പാട്ടമെന്ന രീതിയിലാണ് ഇവയുടെ വില്പന നടത്തിയതെങ്കിലും ബോംബിന് സമാനമായ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ് കാർബൈഡ് ഗൺ എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ചികിത്സയിലുള്ളവരില് ചിലര് കാര്ബൈഡ് ഗണ് വീട്ടില് നിര്മിക്കാന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം നിരോധനം മറികടന്ന് കാര്ബൈഡ് ഗണ് വില്പന നടത്തിയ ആറുപേരെ വിദിഷ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഭോപ്പാലിലെ ഹമീദിയ ആശുപത്രിയില് 72 മണിക്കൂറിനിടെ 26 കുട്ടികളാണ് ചികിത്സ തേടിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
