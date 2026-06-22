/Lucknow Fire Accident: ലഖ്നൗ കോച്ചിങ് സെന്റർ തീപിടിത്തം; 14 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

ലഖ്നൗ: ലഖ്നൗ അലിഗഞ്ചിലെ കോച്ചിങ് സെന്ററിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ 14 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മൂന്ന് നിലകളുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാംനിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കോച്ചിങ് സെന്ററിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് ആദ്യം തീപിടിച്ചത്. പിന്നീട് ഇത് താഴേക്ക് പടരുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു.
രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി ചില വിദ്യാർഥികൾ ഒന്നാം നിലയിൽനിന്ന് താഴേക്ക് ചാടിയിരുന്നു. കെട്ടിടത്തിന്റെ തകർന്ന ജനലിലൂടെ പുറത്തുകടക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴെയുള്ള വേലിയിലേക്ക് വീഴുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇയാൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. അപകടത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
അപകടത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2 ലക്ഷം വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 വീതവും സഹായം ലഭിക്കും. സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തുടങ്ങിയവർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
മൂന്ന് നിലയുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ പെറ്റ് ഷോപ്പും, മുകളിലത്തെ നിലകളിൽ ആനിമേഷൻ-ഗെയിമിംഗ് കേന്ദ്രവും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. തീ പടർന്ന് പിടിച്ചതോടെ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. വിവരം ലഭിച്ച ഉടനെ അഗ്നിശമനാസേനാംഗങ്ങളും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു.
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