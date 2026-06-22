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Lucknow Fire Accident: ലഖ്നൗ കോച്ചിങ് സെന്റർ തീപിടിത്തം; 14 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

Lucknow Fire Accident: 14 പേരാണ് കോച്ചിം​ഗ് സെന്ററിലെ തീപിടിത്തത്തിൽ മരിച്ചത്. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ചിലർ ഒന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് ചാടിയിരുന്നു.

Written ByKarthika V
Published: Jun 22, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:44 PM IST
Lucknow Fire Accident: ലഖ്നൗ കോച്ചിങ് സെന്റർ തീപിടിത്തം; 14 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
Image Credit: Lucknow Fire Accident | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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ലഖ്നൗ കോച്ചിങ് സെന്റർ തീപിടിത്തം; 14 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
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