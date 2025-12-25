Karnataka Bus Accident: കർണാടകയിൽ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് ബസിന് തീപിടിച്ചു; 17 മരണം

ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ ചിത്രദുർഗയിൽ ബസിന് തീപിടിച്ച് 17 പേർ മരിച്ചു. കണ്ടെയ്നർ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് ബസിന് തീപിടിച്ചത്. ബസിൽ 29 യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഗോകർണത്തേക്ക് പോയ ബസ് ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പുലർച്ചെ 2.30ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
എതിർദിശയിൽ നിന്നും വന്ന ലോറി ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച ശേഷം ബസിലിടിക്കുകയായിരുന്നു. ബസിന്റെ ഫ്യുവൽ ടാങ്കിലാകും ലോറിയിടിച്ചതെന്നാണ് നിഗമനം. അപകടം നടന്നതിന് പിന്നാലെ കുറച്ചുപേർ രക്ഷപ്പെട്ടു. ലോറി ഡ്രൈവറും മരിച്ചവരിൽ ഉൽപ്പെടുന്നു.
അതേസമയം, ചിത്രദുർഗ ബസ് അപകടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. തീപിടിത്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപയും ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
