Karnataka Bus Accident: കർണാടകയിൽ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് ബസിന് തീപിടിച്ചു; 17 മരണം

എതിർദിശയിൽ നിന്നും വന്ന ലോറി ബസിലിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 25, 2025, 09:20 AM IST
  • ബെം​ഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ​ഗോകർണത്തേക്ക് പോയ ബസ് ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
  • പുലർച്ചെ 2.30ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

ബെം​ഗളൂരു: കർണാടകയിലെ ചിത്രദുർ​ഗയിൽ ബസിന് തീപിടിച്ച് 17 പേർ മരിച്ചു. കണ്ടെയ്നർ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് ബസിന് തീപിടിച്ചത്. ബസിൽ 29 യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം. ബെം​ഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ​ഗോകർണത്തേക്ക് പോയ ബസ് ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പുലർച്ചെ 2.30ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. 

എതിർദിശയിൽ നിന്നും വന്ന ലോറി ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച ശേഷം ബസിലിടിക്കുകയായിരുന്നു. ബസിന്റെ ഫ്യുവൽ ടാങ്കിലാകും ലോറിയിടിച്ചതെന്നാണ് നി​ഗമനം. അപകടം നടന്നതിന് പിന്നാലെ കുറച്ചുപേർ രക്ഷപ്പെട്ടു. ലോറി ഡ്രൈവറും മരിച്ചവരിൽ ഉൽപ്പെടുന്നു.

Also Read: Cleemis Catholic Bava: കരോൾ സംഘങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണം വർധിക്കുന്നു; ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും തകർത്തു കളയാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് ക്ലീമിസ് കത്തോലിക്കാ ബാവ

അതേസമയം, ചിത്രദുർഗ ബസ് അപകടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. തീപിടിത്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപയും ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

