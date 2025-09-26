English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shocking News: തിളച്ച പാലുള്ള പാത്രത്തില്‍ വീണു; ഒന്നര വയസ്സുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Child falls into boiling milk: സ്കൂളിലെ പാചക തൊഴിലാളിയായ കൃഷ്ണവേണിയുടെ ഒന്നര വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി അക്ഷിതയാണ് മരിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 26, 2025, 01:27 PM IST
  • കുട്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അബദ്ധത്തിൽ ഈ ചൂടുള്ള പാൽ നിറച്ച പാത്രത്തിൽ വീഴുകയായിരുന്നു.
  • നിലവിളി കേട്ട് കൃഷ്ണവേണി അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടി പോയി കുഞ്ഞിനെ പാത്രത്തിൽ നിന്നും എടുത്തു

Shocking News: തിളച്ച പാലുള്ള പാത്രത്തില്‍ വീണു; ഒന്നര വയസ്സുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

തിളച്ച പാലുള്ള പാത്രത്തില്‍ വീണ് ഒന്നര വയസ്സുകാരി മരിച്ചു. കര്‍ണാടക അനന്തപൂരിയിലെ സ്കൂളിലാണ് സംഭവം. സ്കൂളിലെ പാചക തൊഴിലാളിയായ കൃഷ്ണവേണിയുടെ ഒന്നര വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി അക്ഷിതയാണ് മരിച്ചത്. കുഞ്ഞുമായാണ് കൃഷ്ണവേണി സ്കൂളിൽ വരാറുള്ളത്. കൃഷ്ണവേണി ജോലിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ, കുട്ടി കളിക്കുകയായിരുന്നു. കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ, അവൾ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിളമ്പാൻ തിളപ്പിച്ച പാൽ തണുപ്പിക്കാൻ അടുക്കളയിലെ ഒരു ഫാനിനടിയിൽ വച്ചിരുന്നു.

കുട്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അബദ്ധത്തിൽ ഈ ചൂടുള്ള പാൽ നിറച്ച പാത്രത്തിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. നിലവിളി കേട്ട് കൃഷ്ണവേണി അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടി പോയി കുഞ്ഞിനെ പാത്രത്തിൽ നിന്നും എടുത്തു. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ കുഞ്ഞിനെ ഉടന്‍ അനന്തപൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കർണൂൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിനായില്ല. എന്തായാലും സംഭവം സ്കൂളിലെ അടുക്കളയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സിസിടിവി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

