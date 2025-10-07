ഹിമാചലിലെ ബിലാസ്പൂരിൽ ബസിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് 18 പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. 30ൽ അധികം യാത്രക്കാർ ബസിലുണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. സ്വകാര്യ ബസിന് മുകളിലേക്കാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണത്. ബസിന് മുകളിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ കല്ലും മണ്ണും വീഴുകയായിരുന്നു.
ഒരു കുട്ടിയും മൂന്ന് പേരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി വിവരമുണ്ട്. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ. നാട്ടുകാരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്. ബസിന് മുകളിൽ വീണ കല്ലും മണ്ണുമൊക്കെ ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുകയാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കി അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഹിമാചൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എൻഡിആർഫിനെ അടക്കം നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി. പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50000 രൂപയും ആണ് സഹായം.
''ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ബിലാസ്പൂരിൽ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടമായ സംഭവത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ദുഷ്കരമായ സമയത്ത് എന്റെ ചിന്തകൾ ദുരിതബാധിതരായ ആളുകൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒപ്പമാണ്. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മരിച്ച ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് PMNRF-ൽ നിന്ന് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം സഹായധനം നൽകും. പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപ വീതം നൽകും'' - പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
