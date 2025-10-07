English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Himachal Pradesh Landslip: ഹിമാചലിൽ ബസിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് 18 മരണം; രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുന്നു, ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

സ്വകാര്യ ബസിന് മുകളിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ കല്ലും മണ്ണും വീണാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 7, 2025, 10:59 PM IST
  • സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.
  • സ്വകാര്യ ബസിന് മുകളിലേക്കാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണത്.

Read Also

  1. Madhya Pradesh Child Death: മധ്യപ്രദേശിൽ കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ച ഒരു കുട്ടി കൂടി മരിച്ചു; 2 കഫ് സിറപ്പുകൾക്ക് കൂടി നിരോധനം

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് മുന്നേറി സ്വർണം! ഇന്നും വർധിച്ച് തന്നെ
7
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് മുന്നേറി സ്വർണം! ഇന്നും വർധിച്ച് തന്നെ
Whiten your Teeth at home: വെളുത്ത പല്ലുകൾ നേടാൻ ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻ്റുകളുടെ ആവശ്യമില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം
6
Tips for white teeths
Whiten your Teeth at home: വെളുത്ത പല്ലുകൾ നേടാൻ ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻ്റുകളുടെ ആവശ്യമില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും വർധന; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എത്ര?
6
Gold Rate Kerala Today
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും വർധന; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എത്ര?
Hair Care Tips: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല മുടി വളരാനും ഇത് ബെസ്റ്റാണ്..!
5
Hair care
Hair Care Tips: ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല മുടി വളരാനും ഇത് ബെസ്റ്റാണ്..!
Himachal Pradesh Landslip: ഹിമാചലിൽ ബസിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് 18 മരണം; രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുന്നു, ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

ഹിമാചലിലെ ബിലാസ്പൂരിൽ ബസിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് 18 പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. 30ൽ അധികം യാത്രക്കാർ ബസിലുണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. സ്വകാര്യ ബസിന് മുകളിലേക്കാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണത്. ബസിന് മുകളിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ കല്ലും മണ്ണും വീഴുകയായിരുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഒരു കുട്ടിയും മൂന്ന് പേരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി വിവരമുണ്ട്. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ. നാട്ടുകാരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്. ബസിന് മുകളിൽ വീണ കല്ലും മണ്ണുമൊക്കെ ജെസിബി ഉപയോ​ഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുകയാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കി അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഹിമാചൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എൻഡിആർഫിനെ അടക്കം നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Also Read: IPS Officer Death: ഐപിഎസ് ഓഫീസറെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

അതേസമയം മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി. പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50000 രൂപയും ആണ് സഹായം.

''ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ബിലാസ്പൂരിൽ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടമായ സംഭവത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ദുഷ്‌കരമായ സമയത്ത് എന്റെ ചിന്തകൾ ദുരിതബാധിതരായ ആളുകൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒപ്പമാണ്. പരിക്കേറ്റവർ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മരിച്ച ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് PMNRF-ൽ നിന്ന് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം സഹായധനം നൽകും. പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപ വീതം നൽകും'' - പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ കുറിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Himachal PradeshBus accidentLandslipഹിമാചൽ പ്രദേശ്

Trending News