Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /നിങ്ങൾ എല്ലാം ത്യജിച്ചു, പക്ഷേ ഞാൻ തോറ്റു നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി ജീവനൊടുക്കി

"നിങ്ങൾ എല്ലാം ത്യജിച്ചു, പക്ഷേ ഞാൻ തോറ്റു' നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി ജീവനൊടുക്കി

NEET Aspirants Suicide Case: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അഹല്യനഗറിലെ ജലാൽപൂരിൽ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ 166 മാർക്ക് മാത്രം നേടിയതിൽ മനംനൊന്ത് 19 കാരിയായ വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 27, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:55 AM IST
"നിങ്ങൾ എല്ലാം ത്യജിച്ചു, പക്ഷേ ഞാൻ തോറ്റു' നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി ജീവനൊടുക്കി
Image Credit: Photo: ANI

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
"നിങ്ങൾ എല്ലാം ത്യജിച്ചു, പക്ഷേ ഞാൻ തോറ്റു' നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി ജീവനൊടുക്കി
NEET Exzm29 min ago
2
Amoebic meningoencephalitis2 hrs ago
3
Sabarimala gold theft case3 hrs ago
4
Parliament3 hrs ago
5
Crime news2:16 AM IST