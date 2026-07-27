"നിങ്ങൾ എല്ലാം ത്യജിച്ചു, പക്ഷേ ഞാൻ തോറ്റു' നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി ജീവനൊടുക്കി

NEET Aspirants Suicide Case: രാജ്യത്തുടനീളം മത്സര പരീക്ഷകളുടെ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു ദാരുണമായ വാർത്ത പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അഹല്യനഗർ ജില്ലയിലെ ജലാൽപൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള അങ്കിത സാംഗ്ലേ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനി നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞ സ്കോറിൽ മനംനൊന്ത് ജീവനൊടുക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
വളരെക്കാലമായി നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്കിത തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നുവെന്നും. എന്നാൽ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് 166 മാർക്ക് മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. ത് അവളെ മാനസികമായി സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയും വിഷാദത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ മാനസിക സമ്മർദ്ദം സഹിക്കവയ്യാതെയാണ് അങ്കിത ജീവനൊടുക്കിയത് എന്നാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞത്.
അങ്കിതയ്ക്ക് പഠനത്തിനായി വീട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക മുറിയുണ്ടെന്നും അവിടെ അവൾ ദിവസവും മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കാറുണ്ടെന്നും പരന്ജ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സംഭവദിവസം വൈകുന്നേരം അവളുടെ മുറിയിൽ നിന്നും ഒരു അനക്കമോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് സംശയം തോന്നിയ വീട്ടുകാർ വാതിൽ തുറനു നോക്കിയപ്പോഴാണ് അങ്കിതയെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ വീട്ടുകാർ കണ്ടത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സംഭവം അറിഞ്ഞെത്തിയ പോല്ലേ അങ്കിതയുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെടുത്തു. മറാത്തിയിൽ എഴുതിയ കത്തിൽ, അങ്കിത തന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ സ്നേഹവും പരാജയത്തിലുള്ള അഗാധമായ ദുഃഖവും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പരീക്ഷാഫലം അങ്കിതയെ എത്രമാത്രം തകർത്തുവെന്നത് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലെ ഓരോ വരിയിൽ നിന്നും വധ്യക്തമാകുന്നതായിരുന്നു.
നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു. എന്നാല് നിങ്ങളുടെ ഒരാഗ്രഹം പോലും പൂര്ത്തീകരിക്കാന് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയിലും അമ്മ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ എന്റെയൊപ്പം നിന്നു. സഹോദരനും എന്നെ ഒരുപാട് പിന്തുണച്ചു. അമ്മയെയും അച്ഛനേക്കാളും എന്നെ നിങ്ങളാണ് സ്നേഹിച്ചത്. നിങ്ങളാരുമല്ല എന്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പിന്നില്. ഞാന് നീറ്റിനായി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോള് എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം നിങ്ങള് ത്യജിച്ചു. പക്ഷേ ഞാന് തോറ്റുപോയി, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല', എന്നാണ് അങ്കിതയുടെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിലുള്ളത് എന്ൻ റിപ്പോർട്ട്.
സംഭവം അറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അങ്കിതയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി അയച്ചു. തുടർന്ന് കേസിൽ വിശകടമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.