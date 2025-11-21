English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Malayalam News
  India
  • Tejas Fighter Jet: 24 വർഷത്തിനിടെ 2 അപകടങ്ങൾ: ദുബായ് എയർ ഷോയിൽ തകർന്ന തേജസ് യുദ്ധവിമാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം

Tejas Fighter Jet: 24 വർഷത്തിനിടെ 2 അപകടങ്ങൾ: ദുബായ് എയർ ഷോയിൽ തകർന്ന തേജസ് യുദ്ധവിമാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം

ദുബായ് എയർ ഷോയിൽ വ്യോമാഭ്യാസം നടത്തുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യയുടെ യുദ്ധവിമാനമായ തേജസ് തകർന്നുവീഴുകയും, അപകടത്തിൽ പൈലറ്റ് വീരമൃത്യു വരിക്കുകയും ചെയ്തു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 21, 2025, 05:45 PM IST
  • ഒറ്റ എഞ്ചിൻ വിമാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തേജസിന് പരമാവധി 4,000 കിലോഗ്രാം പേലോഡ് ശേഷിയുണ്ട്.
  • ലൈറ്റ് കോംബാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റായ തേജസ് 4.5 വെർഷനിലെ മൾട്ടി-റോൾ ഫൈറ്റർ വിമാനമാണ്.
  • മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രതിരോധ പദ്ധതിക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി നിർമ്മിച്ചതാണ് തേജസ്.

  Tejas Plane Crash: ദുബായ് എയർ ഷോയ്ക്കിടെ ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിമാനം തേജസ് തകർന്നുവീണു; പൈലറ്റ് മരിച്ചു

Tejas Fighter Jet: 24 വർഷത്തിനിടെ 2 അപകടങ്ങൾ: ദുബായ് എയർ ഷോയിൽ തകർന്ന തേജസ് യുദ്ധവിമാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം

ഡൽഹി: ദുബായ് എയർ ഷോയിൽ വ്യോമാഭ്യാസം നടത്തുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യയുടെ യുദ്ധവിമാനമായ തേജസ് തകർന്നുവീഴുകയും, അപകടത്തിൽ പൈലറ്റ് വീരമൃത്യു വരിക്കുകയും ചെയ്തു.  ആദ്യം ശംഘമായുള്ള പ്രകടനമായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പ്രകടനം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് തകർന്നുവീണത്. 

തേജസ് യുദ്ധവിമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 5 വസ്തുതകൾ 
1. തേജസ് ഒരു സിംഗിൾ സീറ്റർ യുദ്ധവിമാനമാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഇരട്ട സീറ്റർ ട്രെയിനർ വേരിയൻ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടെക്നോളജി ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ-1 (TD-1) ആദ്യ പരീക്ഷണ പറക്കൽ 2001 ൽ നടന്നു. ഇനീഷ്യൽ ഓപ്പറേഷണൽ ക്ലിയറൻസ് (IOC) കോൺഫിഗറേഷനുള്ള സെക്കൻഡ് സീരീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ (SP2) തേജസ് വിമാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പറക്കൽ 2016 മാർച്ച് 22 ന് നടന്നു.  

2. ഒറ്റ പൈലറ്റ്, ഒറ്റ എഞ്ചിൻ വിമാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തേജസിന് പരമാവധി 4,000 കിലോഗ്രാം പേലോഡ് ശേഷിയുണ്ട്. 13,300 കിലോഗ്രാം പരമാവധി ടേക്ക് ഓഫ് ഭാരത്തോടെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

3. ലൈറ്റ് കോംബാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റായ തേജസ് 4.5 വെർഷനിലെ മൾട്ടി-റോൾ ഫൈറ്റർ വിമാനമാണ്. ഇത് വ്യോമാക്രമണ പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതാണ്. 

4.2016 ൽ തേജസിനെ ആദ്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഐഎഎഫ് സ്ക്വാഡ്രൺ നമ്പർ 45 സ്ക്വാഡ്രൺ 'ഫ്ലയിംഗ് ഡാഗേഴ്‌സ്' ആയിരുന്നു. തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ഈ യുദ്ധവിമാനം ഈ ക്ലാസിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറുതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ വിമാനമാണ്.

5. മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രതിരോധ പദ്ധതിക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി, ഓഗസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്കായി 97 എൽസിഎ തേജസ് മാർക്ക് 1എ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ഇന്ത്യ അനുമതി നൽകി. 

