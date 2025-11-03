Telangana Accident: തെലങ്കാനയിൽ 20 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത് അപകടം; ലോറിയും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് മരിച്ചവരിൽ 10 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞും

ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയില് ലോറിയും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 20 ആയി. ഹൈദരാബാദ്-ബിജാപുര് ഹൈവേയില് രംഗറെഡ്ഡി ജില്ലയിലെ മിര്ജഗുഡയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. രാവിലെ ഏഴരയോടെയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. അപകടത്തിൽ പത്തുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞും പത്ത് സ്ത്രീകളും അടക്കമാണ് മരിച്ചത്.
നിര്മാണസാമഗ്രികള് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്ന ലോറിയും തെലങ്കാന ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കോര്പ്പറേഷന്റെ ബസും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. വിക്രാബാദില് നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. ബസിൽ 70-ഓളം യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം.
Also Read: Woman pushed off train In Varkala: യുവതിയെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട സംഭവം: പ്രതിക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസ്
ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ലോറിയും അതിലുണ്ടായിരുന്ന നിര്മാണ സാമഗ്രികളും ബസിലെ യാത്രക്കാരുടെ മേൽ വീഴുകയായിരുന്നു. ഇത് ദുരന്തത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടി. ലോറി ഡ്രൈവറും ബസ് ഡ്രൈവറും അപകടത്തിൽ മരിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പലരുടെയും നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം.
പരിക്കേറ്റവർ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രത്യേക മെഡിക്കല് സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതായി തെലങ്കാന സര്ക്കാര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം അപകടത്തില് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടുലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കേറ്റവര്ക്ക് 50,000 രൂപ വീതവും നൽകും.
