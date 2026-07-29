/Farmers Protest: ഭോപ്പാലിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി രണ്ടായിരത്തിലധികം കർഷകർ; പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സിജെപി

ഭോപ്പാൽ: മധ്യപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഭോപ്പാലിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി രണ്ടായിരത്തിലധികം കർഷകർ. ഒരു ആഴ്ചത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളുമായി എത്തിയ കർഷകർ, പോലീസിന്റെ ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്ത് നഗരാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശ്യാമള ഹിൽസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുകയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മധ്യപ്രദേശിലെ നർമദാപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് സമരം ആരംഭിച്ചത്. സേതാനി ഘട്ട്, മാണ്ഡിദീപ് അതിർത്തി എന്നിവിടങ്ങളിലെ പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടന്ന് ഭോപ്പാലിലെ സാവർക്കർ പാലത്തിന് സമീപം കർഷകർ ക്യാമ്പ് ചെയ്തു. പിന്നീട് മഹാറാണാ പ്രതാപ് നഗറിലേക്ക് നീങ്ങിയ കർഷകർ, ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും വരെ പിന്മാറില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ്.
ദേശീയതലത്തിൽ ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ (ബികെയു) നേതാവ് രാകേഷ് തികായത്തുമായി കോക്ക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) നേതാക്കൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. കർഷകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, യുവാക്കൾ എന്നിവരെ അണിനിരത്തി സംയുക്ത പോരാട്ടം നടത്തുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നതിന് പിന്നാലെ ജെൻസി പ്രതിഷേധക്കാരും കർഷകർക്ക് പിന്തുണയുമായി സമരപ്പന്തലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കർഷകരുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ
വാർത്താ ഏജൻസിയായ പി.ടി.ഐ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കർഷകർ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
100 ശതമാനം ചെറുപയർ സംഭരണം: സംസ്ഥാനത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുഴുവൻ ചെറുപയർ വിളകളും താങ്ങുവിലക്ക് സർക്കാർ നേരിട്ട് സംഭരിക്കുക.
ഇ-ടോക്കൺ സംവിധാനം പരിഷ്കരിക്കുക: വിള സംഭരണത്തിനും വളം വിതരണത്തിനുമായി നടപ്പിലാക്കിയ ഇ-ടോക്കൺ (e-token) സംവിധാനത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് റദ്ദാക്കുക.
വളലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക: കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ വളം കൃത്യസമയത്തും ന്യായമായ വിലയിലും ലഭ്യമാക്കുക.
ഉഴുന്ന്, തുവര, മസൂർ തുടങ്ങിയ പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ 100 ശതമാനം താങ്ങുവിലയിൽ സംഭരിക്കുമ്പോൾ, ചെറുപയർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വിളകളെ 'പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം' (പിഎസ്എസ്) പരിധിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ 25 ശതമാനം മാത്രമേ സർക്കാരിന് സംഭരിക്കാനാകൂ.
മിച്ചം വരുന്ന ധാന്യങ്ങൾ പൊതുവിപണിയിൽ പകുതിയോളം കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ, ക്വിന്റലിന് 3,000 മുതൽ 4,000 രൂപ വരെ നഷ്ടമാണ് കർഷകർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. കർഷകർ ഭോപ്പാലിൽ എത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകൾ നടത്തിയെങ്കിലും അത് പരിഹാരം കാണാനാകാതെ പിരിഞ്ഞു. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ പ്രത്യേക മന്ത്രിതല സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കർഷക പ്രതിനിധികളുമായി സർക്കാർ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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