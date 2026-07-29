Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /Farmers Protest: ഭോപ്പാലിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി രണ്ടായിരത്തിലധികം കർഷകർ; പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സിജെപി

Farmers Protest: ഭോപ്പാലിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി രണ്ടായിരത്തിലധികം കർഷകർ; പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സിജെപി

Madhya Pradesh Farmers Protest: സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ചയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മധ്യപ്രദേശിലെ നർമദാപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് സമരം ആരംഭിച്ചത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 29, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:57 PM IST
Farmers Protest: ഭോപ്പാലിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി രണ്ടായിരത്തിലധികം കർഷകർ; പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സിജെപി
Image Credit: Farmers Protest

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Farmers Protest: ഭോപ്പാലിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി രണ്ടായിരത്തിലധികം കർഷകർ; പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സിജെപി
Farmers Protest1 min ago
2
Kerala PSC2 hrs ago
3
Infertility2 hrs ago
4
Onam 20262 hrs ago
5
Anti Question Paper Leak Bill3 hrs ago