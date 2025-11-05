Rahul Gandhi: 25 ലക്ഷം വോട്ടുകൊള്ള; ഹരിയാനയിൽ നടന്നത് 'ഓപ്പറേഷൻ സർക്കാർ ചോരി' എന്ന് രാഹുൽ ​ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി: ഹരിയാന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ അട്ടിമറി നടന്നതായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഒരു സർക്കാരിനെ തന്നെ തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ഹരിയാനയിൽ. വൻ വോട്ടുകൊള്ളയാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. 25 ലക്ഷം വോട്ടുകൊള്ള ഹരിയാനയിൽ നടന്നതായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. എക്സിറ്റ് പോളുകളും മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവചനവുമെല്ലാം കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായാണ് വന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനെയെല്ലാം അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫലമാണ് വന്നത്. ഓപ്പറേഷൻ സർക്കാർ ചോരിയാണ് ഹരിയാനയിൽ നടന്നതെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.
