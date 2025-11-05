English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rahul Gandhi: 25 ലക്ഷം വോട്ടുകൊള്ള; ഹരിയാനയിൽ നടന്നത് 'ഓപ്പറേഷൻ സർക്കാർ ചോരി' എന്ന് രാഹുൽ ​ഗാന്ധി

ഹരിയാന നിയമസഭ തെര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ  25 ലക്ഷം വോട്ടുകൊള്ള നടന്നതായാണ് രാഹുൽ ​ഗാന്ധി ആരോപിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 5, 2025, 01:09 PM IST
  • എക്സിറ്റ് പോളുകളും മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവചനവുമെല്ലാം കോൺ​ഗ്രസിന് അനുകൂലമായാണ് വന്നിരുന്നത്.
  • എന്നാൽ‌ ഇതിനെയെല്ലാം അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫലമാണ് വന്നത്.

ന്യൂഡൽഹി: ഹരിയാന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ അട്ടിമറി നടന്നതായി കോൺ​ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ​ഗാന്ധി. ഒരു സർക്കാരിനെ തന്നെ തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ഹരിയാനയിൽ. വൻ വോട്ടുകൊള്ളയാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത്. 25 ലക്ഷം വോട്ടുകൊള്ള ഹരിയാനയിൽ നടന്നതായി രാഹുൽ ​ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. എക്സിറ്റ് പോളുകളും മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രവചനവുമെല്ലാം കോൺ​ഗ്രസിന് അനുകൂലമായാണ് വന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ‌ ഇതിനെയെല്ലാം അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫലമാണ് വന്നത്. ഓപ്പറേഷൻ സർക്കാർ ചോരിയാണ് ഹരിയാനയിൽ നടന്നതെന്നും രാഹുൽ പറ‍ഞ്ഞു. 

Rahul GandhiVote ChoriHaryana Assembly Electionsരാഹുൽ ​ഗാന്ധിവോട്ട് കൊള്ള

