ന്യൂഡൽഹി: പാക് രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘടന ആയ ഐഎസ്ഐയുടെ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഭീകര സംഘടനയായ ഷെഹ്സാദ് ഭട്ടി നെറ്റ്വർക്കിനെ സുരക്ഷാസേന തകർത്തതായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി. ഷെഹ്സാദ് ഭട്ടി നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ഗ്രനേഡ്, ഐഇഡി, പെട്രോൾ ബോംബ് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാക് പിന്തുനഹുള്ള ഭീകര ശൃംഖലയാണ്.
ഈ ശൃംഖലയിലെ 253 പേരെ 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലൂടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ഇവരിൽ നിന്നും ഐഇഡികൾ, പാക്കിസ്ഥാൻ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറിയുടെ മുദ്രയുള്ള ഗ്രനേഡുകൾ, പിസ്റ്റളുകൾ, വെടിയുണ്ടകൾ, ചാരപ്പണിക്ക് ഉപയോഗിച്ച സിസിടിവി ക്യാമറകൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തതായും അമിത്ഷാ അറിയിച്ചു.
മാത്രമല്ല ഈ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ എൺപതിലധികം എഫ്ഐആറുകളും ഇരുന്നൂറിലധികം അറസ്റ്റുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസ്-പ്രതിരോധ സേനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം നടത്താനും ചാരപ്പണിക്കായി സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനും ഈ ഭീകരസംഘടന പ്രാദേശിക ഏജന്റുമാർക്ക് പണം നൽകിയിരുന്നതായി അധികൃതർ പറയുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.