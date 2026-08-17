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ഷെഹ്സാദ് ഭട്ടി നെറ്റ്‌വർക്കിനെ തകർത്ത് സേന; 253 പേർ പിടിയിൽ

അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരായ നടപടി വലിയ വിജയമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 17, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:02 PM IST
ഷെഹ്സാദ് ഭട്ടി നെറ്റ്‌വർക്കിനെ തകർത്ത് സേന; 253 പേർ പിടിയിൽ
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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