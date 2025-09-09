English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

3 Army Personnel Killed: സിയാചിനിൽ മഞ്ഞിടിച്ചിലിൽ മൂന്ന് സൈനികർ മരിച്ചു; രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു

മൂന്ന് സൈനികർ മരിച്ചതായി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ട്

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 9, 2025, 06:09 PM IST
  • മൂന്ന് സൈനികർ മരിച്ചതായി പിടിഐ റിപ്പോർട്ട്
  • രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു

3 Army Personnel Killed: സിയാചിനിൽ മഞ്ഞിടിച്ചിലിൽ മൂന്ന് സൈനികർ മരിച്ചു; രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു

ശ്രീനഗർ: ലഡാക്കിലെ സിയാചിൻ ഹിമനിരപ്പിലെ ഫോർവേഡ് ബേസ് ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടായ മഞ്ഞിടിച്ചലിൽ മൂന്ന് സൈനികർ മരിച്ചു.  മൂന്ന് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. 12,000 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിയാചിൻ ബേസ് ക്യാമ്പിലാണ് മഞ്ഞിടിച്ചൽ ഉണ്ടായത്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയതും, തണുപ്പുള്ളതുമായ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഒന്നാണ് ഇവിടം. ഇന്ത്യ-പാക് നിയന്ത്രണ രേഖയുടെ തൊട്ട് കിഴക്കാണ് സിയാചിൻ ഹിമനിരപ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയും ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞുവീഴ്ചയും സിയാചിനിലെ കാലാവസ്ഥ ദുർഘടമാക്കുന്നു.

ഹിമപാതങ്ങളും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും കാരണം വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് ഇവിടെ നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണെന്ന് സൈനിക അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Siachen glacierAvalancheArmy personnelIndia

