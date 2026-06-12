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Delhi Building Fire: ഡൽഹിയിൽ വീടിന്‍റെ ബേസ്‌മെൻ്റിൽ തീപിടിത്തം; 3 മരണം

Delhi Fire Accident: വീടിൻ്റെ ബേസ്‌മെൻ്റിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വാഹനങ്ങളിലേക്ക് തീ അതിവേഗം പടരുകയുമായിരുന്നു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 12, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:07 AM IST
Delhi Building Fire: ഡൽഹിയിൽ വീടിന്‍റെ ബേസ്‌മെൻ്റിൽ തീപിടിത്തം; 3 മരണം
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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