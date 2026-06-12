ഡൽഹി: ഡൽഹി തുഗ്ലക്കാബാദ് എക്സ്റ്റൻഷനിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ 3 പേര് മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. മരിച്ചത് 2 സ്ത്രീകളും ഒരു പുരുഷനുമാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പുലർച്ചയോടെ അഞ്ചു നിലകളുള്ള പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. തീപിടുത്തത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 8 പേരെ എയിംസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 6 പേരെ ഫയർഫോഴ്സ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തീ പടർന്നത് കെട്ടിടത്തിന്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ പാർക്ക് ചെഹ്റ്റിരുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് പ്രഥമിക വിവരം. പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ ആരംഭിച്ച തീപിടുത്തം മൂന്നേമുക്കാലോടെ പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമായതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന്റെ ബേസ്മെറ്റിനിൽ നിന്നാണ് മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് തീ പടർന്നത്.
തീപിടുത്തമുണ്ടായ കെട്ടിടം വളരെ ഇടുങ്ങിയ പ്രദേശത്ത് ഉള്ളതായതിനാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.