Karnataka Accident: ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവെ വാഹനാപകടം; 7 വയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടെ 4 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ബെംഗളൂരു: കർണാടക കൊപ്പളയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ നാലുപേർ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ പെട്ടത് ശബരിമല തീർത്ഥാടകരാണ്. അപകടത്തിൽ ഏഴ് വയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ മരിച്ചു.
Also Read: ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് കേസ്: ഇടനിലക്കാരായ 4 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ
ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം നിർത്തിയിട്ട ലോറിയിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽ ഏഴു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.