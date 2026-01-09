English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Karnataka Accident: ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവെ വാഹനാപകടം; 7 വയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടെ 4 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Karnataka Accident: ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവെ വാഹനാപകടം; 7 വയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടെ 4 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം നിർത്തിയിട്ട ലോറിയിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 9, 2026, 12:16 PM IST
  • കർണാടക കൊപ്പളയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ നാലുപേർ മരിച്ചു
  • അപകടത്തിൽ പെട്ടത് ശബരിമല തീർത്ഥാടകരാണ്
  • അപകടത്തിൽ ഏഴ് വയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ മരിച്ചു

Read Also

  1. Manali Road Accident: മണാലിയിൽ ബൈക്ക് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; മലയാളി ഡോക്ടർ അടക്കം രണ്ടുപേർ മരിച്ചു

Trending Photos

8th Pay Commission: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും DA-DR ൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുമോ? അറിയാം...
15
8th Pay Commission
8th Pay Commission: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും DA-DR ൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുമോ? അറിയാം...
Double Rajayoga: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാളവ്യ, ഹംസ മഹാപുരുഷ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
7
Double Rajayoga 2026
Double Rajayoga: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാളവ്യ, ഹംസ മഹാപുരുഷ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
Gold Rate Kerala Today: ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്ന് വീണ്ടും കൂടി സ്വര്‍ണ്ണനിരക്ക്
6
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്ന് വീണ്ടും കൂടി സ്വര്‍ണ്ണനിരക്ക്
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില കുറഞ്ഞു, എങ്കിലും ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ല; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
5
Kerala Gold Rate Today
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില കുറഞ്ഞു, എങ്കിലും ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ല; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം
Karnataka Accident: ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവെ വാഹനാപകടം; 7 വയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടെ 4 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ബെംഗളൂരു: കർണാടക കൊപ്പളയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ നാലുപേർ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ പെട്ടത് ശബരിമല തീർത്ഥാടകരാണ്. അപകടത്തിൽ ഏഴ് വയസ്സുകാരി ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ മരിച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് കേസ്: ഇടനിലക്കാരായ 4 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്‌പെൻഷൻ

ശബരിമല തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം നിർത്തിയിട്ട ലോറിയിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽ ഏഴു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്‌. ഇവർ ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

AccidentSabarimala pilgrimsSabarimala AccidentKarnatakaകർണാടക

Trending News