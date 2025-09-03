Chhattisgarh Flash Flood: ഛത്തീസ്ഗഡിൽ അണക്കെട്ട് തകർന്ന് മിന്നൽ പ്രളയം; 4 മരണം

ഛത്തീസ്ഗഡിൽ അണക്കെട്ട് തകർന്ന് മിന്നൽ പ്രളയം. പ്രളയത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേർ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ കാണാതായി. ബൽറാംപൂരിലാണ് മിന്നൽ പ്രളയമുണ്ടായത്. ചെറിയ അണക്കെട്ടായ ലൂത്തിയ ഡാമിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകരുകയായിരുന്നു. സ്ഥലത്ത് എസ് ഡി ആർ എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് സംഭവം. മിന്നല് പ്രളയം ജില്ലയില് വന്തോതില് നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിയതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
1980കളുടെ തുടക്കത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ റിസർവോയറിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ചെറിയ ഡാമിലൂടെയാണ് സമീപത്തെ വീടുകളിലേക്കും കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്കും ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. എന്നാൽ അണക്കെട്ട് തകർന്നതോടെ മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് കാരണമായി. വിവരം അറിഞ്ഞ് പൊലീസും ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഉള്പ്പടെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹങ്ങള് പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് അയച്ചതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
