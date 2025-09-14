English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Assam Earthquake: അസമിൽ ഭൂചലനം; 5.9 തീവ്രത, പ്രഭവകേന്ദ്രം ​ഗുവാഹത്തിയിൽ, ഭൂട്ടാനിലും പ്രകമ്പനം

റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 5.9 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് അസമിലുണ്ടായത്. ഭൂട്ടാനിലും വടക്കൻ ബംഗാളിലും പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 14, 2025, 06:17 PM IST
  • അസമിലെ ഭൂചലനമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ ഭൂട്ടാനിലും വടക്കൻ ബംഗാളിലും പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
  • ആളപായമോ നാശനഷ്ടമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

Assam Earthquake: അസമിൽ ഭൂചലനം; 5.9 തീവ്രത, പ്രഭവകേന്ദ്രം ​ഗുവാഹത്തിയിൽ, ഭൂട്ടാനിലും പ്രകമ്പനം

അസമിൽ ഭൂകമ്പം. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 5.9 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി. ദിഖിയാജുലിക്ക് സമീപമാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വൈകിട്ട് 4.41നാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. അസമിലെ ഭൂചലനമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ ഭൂട്ടാനിലും വടക്കൻ ബംഗാളിലും പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ആളപായമോ നാശനഷ്ടമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ മേഖലയിൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ പതിവായി സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

ഭൂചലനത്തിൽ പരിഭ്രാന്തരായ ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങിയോടി. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര തുറമുഖ മന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പലരും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 

