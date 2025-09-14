Assam Earthquake: അസമിൽ ഭൂചലനം; 5.9 തീവ്രത, പ്രഭവകേന്ദ്രം ​ഗുവാഹത്തിയിൽ, ഭൂട്ടാനിലും പ്രകമ്പനം

അസമിൽ ഭൂകമ്പം. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 5.9 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി. ദിഖിയാജുലിക്ക് സമീപമാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വൈകിട്ട് 4.41നാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. അസമിലെ ഭൂചലനമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ ഭൂട്ടാനിലും വടക്കൻ ബംഗാളിലും പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ആളപായമോ നാശനഷ്ടമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ മേഖലയിൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ പതിവായി സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
An earthquake struck Guwahati today. Sharing a glimpse from my residence — this flower tub alone is enough to show how powerful the tremors were. pic.twitter.com/fAviob2tzz
— Bhupen kumar Borah (@BhupenKBorah) September 14, 2025
ഭൂചലനത്തിൽ പരിഭ്രാന്തരായ ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങിയോടി. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര തുറമുഖ മന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പലരും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.