  • Uttarakhand Bus Accident: ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ബസ് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 5 മരണം; 13 പേർക്ക് പരിക്ക്

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. ഹരിയാന, ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഉത്തർപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 24, 2025, 10:25 PM IST
  • അപകട സമയത്ത് ബസിൽ 19 യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
  • ബസ് പിന്നോട്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ 70 അടിയോളം താഴ്ചയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു.

Uttarakhand Bus Accident: ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ബസ് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 5 മരണം; 13 പേർക്ക് പരിക്ക്

ന്യൂഡൽഹി: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ തെഹ്രി ഗർവാളിൽ ബസ് താഴ്‌ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അഞ്ച് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അപകടത്തിൽ 13 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ന്യൂഡൽഹി ദ്വാരക സ്വദേശി അനിത ചൗഹാൻ, ഗുജറാത്തിലെ വഡോദരയിൽ നിന്നുള്ള പാർത്ഥസതി മധുസൂദൻ ജോഷി, ഉത്തർപ്രദേശിലെ സഹരൻപുർ സ്വദേശികളായ നമിത പ്രഭുക്കൽ, അനുജ് വെങ്കിട്ടരാമൻ, അഷു ത്യാഗി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

അപകട സമയത്ത് ബസിൽ 19 യാത്രക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബസ് പിന്നോട്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ 70 അടിയോളം താഴ്ചയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. രാവിലെ 11.30ഓടെയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. പരിക്കേറ്റവരെ ഋഷികേശിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Also Read: Accident Death: വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ ഇടിച്ചു രണ്ട് മലയാളി നഴ്‌സിങ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മരിച്ചു; സംഭവം ബെംഗളൂരുവിൽ

നരേന്ദ്ര നഗറിനടുത്തുള്ള കുഞ്ചപുരി–ഹിന്ദോലഖലിന് സമീപത്ത് വച്ചാണ് റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്നതിനിടെ ബസ് മറിഞ്ഞത്. ഋഷികേശിലെ സദാനന്ദ് ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് മാ കുഞ്ചപുരി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയ തീർത്ഥാടകരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ക്ഷേത്രദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. 

