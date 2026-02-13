English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Bengaluru Road Accident: ബെംഗളൂരുവിൽ വാഹനാപകടം: 6 മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം 7 പേർ മരിച്ചു

Bengaluru Road Accident: ബെംഗളൂരുവിൽ വാഹനാപകടം: 6 മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം 7 പേർ മരിച്ചു

ദേവനഹള്ളി ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാർ ബൈക്കിലിടിച്ചാണ് ആദ്യം അപകടമുണ്ടായത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 13, 2026, 01:03 PM IST
  • ബെം​ഗളൂുരു റൂറൽ ജില്ലയിലെ ഹൊസ്‌കോട്ടെ-ദാബാസ്‌പേട്ട് ദേശീയപാതയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
  • രണ്ട് കാറുകളും ഒരു ട്രക്കും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Read Also

  1. Philip Mampad Arrest: മലപ്പുറത്ത് 16കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; മുൻ പോലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥനും മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറുമായ ഫിലിപ്പ് മമ്പാട് പിടിയിൽ

Trending Photos

Panchagrahi Yoga: ശനിയുടെ രാശിയിൽ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ ചാകര!
11
Panchagrahi Yoga
Panchagrahi Yoga: ശനിയുടെ രാശിയിൽ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ ചാകര!
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ സൂക്ഷിക്കുക; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ സൂക്ഷിക്കുക; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
8th Pay Commission: ഗ്രേഡ് പേ 1800 മുതൽ 4600 വരെയുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ ബമ്പർ വർദ്ധനവ്
9
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ഗ്രേഡ് പേ 1800 മുതൽ 4600 വരെയുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ ബമ്പർ വർദ്ധനവ്
Chaturgrahi Yoga: ചതുർഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ ഇവർ മിന്നിത്തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Chaturgrahi Yoga
Chaturgrahi Yoga: ചതുർഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ ഇവർ മിന്നിത്തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Bengaluru Road Accident: ബെംഗളൂരുവിൽ വാഹനാപകടം: 6 മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം 7 പേർ മരിച്ചു

ബെം​ഗളൂരു‌: ബെംഗളൂരുവിൽ‌‍ വാഹനാപകടത്തിൽ ‌ആറ് മലയാളികൾ അടക്കം ഏഴ് പേർ മരിച്ചു. ബെം​ഗളൂുരു റൂറൽ ജില്ലയിലെ ഹൊസ്‌കോട്ടെ-ദാബാസ്‌പേട്ട് ദേശീയപാതയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. രണ്ട് കാറുകളും ഒരു ട്രക്കും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ആറ് പേരും ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനുമാണ് സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചത്. വിദ്യാർത്ഥികളായ അശ്വിൻ നായർ (17), അർഹൻ ശരീഫ് (16), അയാൻ അലി (17), ഏദൻ ജോർജ് (17), ഭരത് (18), ഗഗൻ (ബൈക്ക് യാത്രികൻ) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മൃതദേഹങ്ങൾ ഹൊസ്‌കോട്ടെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

Add Zee News as a Preferred Source

ദേവനഹള്ളി ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന എക്സ് യു വി കാർ മുന്നിൽ പോവുകയായിരുന്ന ബൈക്കിൽ ഇടിച്ചതോടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാറിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് സമീപത്തെ ട്രക്കിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ വന്ന മറ്റൊരു കാറും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു.

Also Read: Global Ayyappa Sangamam: ആ​ഗോള അയ്യപ്പസം​ഗമത്തിന് നന്ദ​ഗോവിന്ദം ഭജൻസ് നടത്താത്ത പരിപാടിക്ക് ലക്ഷങ്ങളുടെ ബില്ല്; വൻ ക്രമക്കേട്

അപകടത്തിന് പിന്നാലെ എസ് പി ചന്ദ്രകാന്ത് സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അമിതവേഗമാണോ അപകടകാരണമെന്ന് പോലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

BengaluruAccident newsBengaluru Accidentബെംഗളൂരുഅപകടം

Trending News