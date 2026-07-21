/Sikkim Tunnel Landslide: സിക്കിം തുരങ്കത്തിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ: മരണം 7 ആയി; നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു

Sikkim Tunnel Explosion: സിക്കിമിലെ നാംചി ജില്ലയിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ മീഥെയ്ൻ വാതക സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ് വൻ അപകടത്തിന് കാരണമായത്. സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. തുരങ്കത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടം അടഞ്ഞു.
സംഭവത്തിൽ 7 പേർ മരിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിരവധിപേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞായിരുന്നു സംഭവം. റോഡ് നിര്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തുരങ്കമുണ്ടാക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്.
ദേശീയ-സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനകളടക്കം സംഘങ്ങള് സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം തുടരുന്നത്. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൊഴിലാളികള്ക്ക് അടുത്തേക്ക് എത്താന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നിരവധി രക്ഷാപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് തലകറക്കം അനുഭവപ്പെടുകയും ബോധം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
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