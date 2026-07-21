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Sikkim Tunnel Landslide: സിക്കിം തുരങ്കത്തിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ: മരണം 7 ആയി; നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു

Sikkim Tunnel Explosion News: സിക്കിമിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന തുരങ്കത്തിൽ മീഥേൻ വാതകം പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ 7 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 21, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:23 AM IST
Sikkim Tunnel Landslide: സിക്കിം തുരങ്കത്തിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ: മരണം 7 ആയി; നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Sikkim Tunnel Landslide: സിക്കിം തുരങ്കത്തിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ: മരണം 7 ആയി; നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു
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