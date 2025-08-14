79th Independence Day: 79ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം; രാഷ്ട്രപതിയുടെ സൈനിക മെഡലുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

79ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയുടെ സൈനിക മെഡലുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 127 സൈനികർക്കാണ് ഇത്തവണ രാജ്യത്തിന്റെ ആദരമായി മെഡലുകള് സമ്മാനിക്കുന്നത്. നാലുപേര്ക്ക് കീര്ത്തി ചക്ര പുരസ്കാരവും 15 പേര്ക്ക് വീര്ചക്ര പുരസ്കാരവും 16 പേര്ക്ക് ശൗര്യചക്ര പുരസ്കാരവുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കൂടാതെ, 58 പേര്ക്ക് ധീരതയ്ക്കുള്ള സേനാ മെഡലും 26 പേര്ക്ക് വായുസേന മെഡലും ഒമ്പതുപേര്ക്ക് ഉദ്ദം യുദ്ധ് സേവ മെഡലുമുണ്ട്.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ നിര്ണായക പങ്കുവഹിച്ച സൈനികര്ക്കും മെഡലുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ നിര്ണായക പങ്കുവഹിച്ച വ്യോമസേനയിലെ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് യുദ്ധസേവ മെഡലാണ് നൽകുക. എയര് വൈസ് മാര്ഷൽ ജോസഫ് സ്വാരസ്, എവിഎം പ്രജ്വൽ സിങ്, എയര് കമാന്ഡര് അശോക് രാജ് താക്കൂര് എന്നിവര്ക്കാണ് പുരസ്കാരം. ഇവര്ക്ക് പുറമെ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ പങ്കെടുത്ത 13 വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാര്ക്കും യുദ്ധ സേവ മെഡൽ നൽകും.
അതേസമയം, മലയാളിയായ നാവികസേന കമാന്ഡര് വിവേക് കുര്യാക്കോസിന് ധീരതയ്ക്കുള്ള നാവികസേന മെഡൽ സമ്മാനിക്കും. മലയാളി വൈസ് അഡ്മിറൽ എഎൻ പ്രമോദിന് യുദ്ധസേവ മെഡലും നൽകും. കൂടാതെ, ഒമ്പത് വ്യോമസേന പൈലറ്റുമാര്ക്ക് വീര് ചക്ര സമ്മാനിക്കും. കരസേനയില് രണ്ടുപേര്ക്ക് സര്വോത്തം യുദ്ധസേവാ മെഡലും നാലുപേര്ക്ക് കീര്ത്തിചക്ര പുരസ്കാരവും സമ്മാനിക്കും.
