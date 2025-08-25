Uttar Pradesh Accident: ഉത്തർപ്രദേശിൽ കണ്ടെയ്നർ ട്രാക്ടറിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി എട്ട് മരണം; 43 പേർക്ക് പരിക്ക്

ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ കണ്ടെയ്നർ ട്രക്ക് ട്രോക്ടറിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി എട്ട് പേർ മരിച്ചു. 43 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. മരിച്ചവരിൽ 2 കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. കസ്കഞ്ചിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ട്രാക്ടർ ആണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. അമിത വേഗതയിലായിരുന്നു കണ്ടെയ്നർ എന്നാണ് വിവരം. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
കസ്കഞ്ചിലെ റഫത്പൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥടകരായിരുന്നു ട്രാക്ടറിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഗോഗാമേഡിയിലേക്കായിരുന്നു ഇവരുടെ യാത്ര. 61 പേരാണ് ട്രാക്ടറിലുണ്ടായിരുന്നത്. അമിത വേഗതയിൽ എത്തിയ കണ്ടെയ്നർ ട്രക്കിലേക്ക് ഇടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായതെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് പറയുന്നു. ട്രക്ക് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പരിക്കേറ്റവരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇ.യു. ബാബു (40), റാംബേട്ടി (65), ചാന്ദ്നി (12), ഗാനിറാം (40), മോക്ഷി (40), ശിവാൻഷ് (6), യോഗേഷ് (50), വിനോദ് (45) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ 43 പേരിൽ 12 കുട്ടികളാണുള്ളത്.
