English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Uttar Pradesh Accident: ഉത്തർപ്രദേശിൽ കണ്ടെയ്നർ ട്രാക്ടറിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി എട്ട് മരണം; 43 പേർക്ക് പരിക്ക്

കസ്കഞ്ചിലെ റഫത്പൂർ ​ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു ട്രാക്ടറിലുണ്ടായിരുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 25, 2025, 09:38 AM IST
  • കസ്കഞ്ചിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ട്രാക്ടർ ആണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്.
  • അമിത വേ​ഗതയിലായിരുന്നു കണ്ടെയ്നർ എന്നാണ് വിവരം.

Read Also

  1. Cloudburst in Chamoli: ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ വീണ്ടും മേഘവിസ്ഫോടനം; നിരവധി പേരെ കാണാതായി

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും,, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും,, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Karunya Lottery Result Today 23 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയത് ഭാഗ്യവാനോ? ഭാഗ്യവതിയോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Karunya Lottery Result Today 23 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയത് ഭാഗ്യവാനോ? ഭാഗ്യവതിയോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Gold Rate Today 23 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ കുതിപ്പ്! പവന് കൂടിയത് 800 രൂപ...
5
Gold price
Kerala Gold Rate Today 23 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ കുതിപ്പ്! പവന് കൂടിയത് 800 രൂപ...
Kerala Gold Rate Today 24 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല! വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ നിരക്കിൽ...
6
Gold rate
Kerala Gold Rate Today 24 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല! വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഈ നിരക്കിൽ...
Uttar Pradesh Accident: ഉത്തർപ്രദേശിൽ കണ്ടെയ്നർ ട്രാക്ടറിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി എട്ട് മരണം; 43 പേർക്ക് പരിക്ക്

ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ കണ്ടെയ്നർ ട്രക്ക് ട്രോക്ടറിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി എട്ട് പേർ മരിച്ചു. 43 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. മരിച്ചവരിൽ 2 കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. കസ്കഞ്ചിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ട്രാക്ടർ ആണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. അമിത വേ​ഗതയിലായിരുന്നു കണ്ടെയ്നർ എന്നാണ് വിവരം. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

കസ്കഞ്ചിലെ റഫത്പൂർ ​ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥടകരായിരുന്നു ട്രാക്ടറിലുണ്ടായിരുന്നത്. ​ഗോ​ഗാമേഡിയിലേക്കായിരുന്നു ഇവരുടെ യാത്ര. 61 പേരാണ് ട്രാക്ടറിലുണ്ടായിരുന്നത്. അമിത വേഗതയിൽ എത്തിയ കണ്ടെയ്നർ ട്രക്കിലേക്ക് ഇടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായതെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് പറയുന്നു. ട്രക്ക് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.  

Also Read: Kerala Weather Report: സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതൽ മഴ ശക്തം; ഇന്ന് പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പില്ല

പരിക്കേറ്റവരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇ.യു. ബാബു (40), റാംബേട്ടി (65), ചാന്ദ്‌നി (12), ഗാനിറാം (40), മോക്ഷി (40), ശിവാൻഷ് (6), യോഗേഷ് (50), വിനോദ് (45) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ 43 പേരിൽ 12 കുട്ടികളാണുള്ളത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

road accidentUttar pradeshAccident deathറോഡപകടംഉത്തർപ്രദേശ്

Trending News