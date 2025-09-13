English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Karnataka Accident: കർണാടകയിൽ ഗണേശ നിമജ്ജന ഘോഷയാത്രയിലേക്ക് ട്രക്ക് പാഞ്ഞുകയറി 8 മരണം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

ഗണേശ നിമജ്ജന ഘോഷയാത്ര നടക്കുന്നതിനിടയിലേക്കാണ് ട്രക്ക് പാഞ്ഞുകയറിയത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 13, 2025, 05:46 AM IST
  • മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.
  • അപകടത്തിന്‍റെ നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

Karnataka Accident: കർണാടകയിൽ ഗണേശ നിമജ്ജന ഘോഷയാത്രയിലേക്ക് ട്രക്ക് പാഞ്ഞുകയറി 8 മരണം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

ബെംഗളൂരു: കർണാടക ഹാസനിൽ ഗണേശ നിമജ്ജന ഘോഷയാത്രയിലേക്ക് ട്രക്ക് പാഞ്ഞുകയറി അപകടം. അപകടത്തിൽ എട്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. 20 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. അഞ്ച് പേർ സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. മൂന്ന് പേർ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് മരിച്ചത്. ദേശീയപാത 373ലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. 

അതേസമയം മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. അപകടത്തിന്‍റെ നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഗണേശ നിമജ്ജന ഘോഷയാത്രയായത് കൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഡിജെ ഡാന്‍സ് നടക്കുന്നതിനിടയിലേക്കാണ് ട്രക്ക് പാഞ്ഞുകയറിയത്. 

Also Read: Amoebic Meningoencephalitis: വീണ്ടും അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; പത്ത് വയസുകാരിക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു

എതിരെ വന്ന ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

road accidentAccident deathKarnataka newsറോഡപകടംഅപകട മരണം

