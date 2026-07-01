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Bus Truclk Collision: രാജസ്ഥാനില്‍ ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് ബസിന് തീപിടിച്ചു; 8 മരണം, 22 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

രാജസ്ഥാനിലെ ദൗസയിൽ ഡൽഹി-മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ പുലർച്ചെ 2:30 ഓടെ ഹരിദ്വാർ-ഇൻഡോർ പാസഞ്ചർ ബസ് ട്രക്കിൽ ഇടിച്ച് തീപിടിച്ച് എട്ട് പേർ മരിച്ചു, 22 പേർക്ക് പരിക്ക്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 01, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:17 AM IST
Bus Truclk Collision: രാജസ്ഥാനില്‍ ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് ബസിന് തീപിടിച്ചു; 8 മരണം, 22 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്
Source: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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