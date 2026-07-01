ജയ്പൂർ: രാജസ്ഥാനിലെ ദൗസയില് ബസിന് തീപിടിച്ച് എട്ടുപേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽ 22 പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഡല്ഹി-മുബൈ എക്സ്പ്രസ്വേയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
#WATCH | Rajasthan | District Collector and District Magistrate of Dausa, Dr Saumya Jha, says, "The bus was travelling from Rishikesh to Indore when it caught fire following a collision on the Jaipur-Bandikui Expressway around 3:15 or 3:30 AM. Around 24 or 25 people managed to… pic.twitter.com/sUd5CS6ZDY— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 1, 2026
ബസ് ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് തീപിടിച്ചത്. ഹരിദ്വാറിൽ നിന്നും ഇൻഡോറിലേക്ക് 37 യാത്രക്കാരുമായി പോകുകയായിരുന്ന ബസ് പുലർച്ചെ 2:30 ഓടെയാണ് ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു തീപിടിച്ചത്. അപകടത്തിൽ 8 പേർ മരിച്ചതായും പരിക്കേറ്റവരെ ചികിത്സയ്ക്കായി സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റിയതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ ആറ് മൃതദേഹങ്ങൾ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നടന്നയുടനെ പോലീസ്, അഗ്നിശമന സേന, അടിയന്തര പ്രതികരണ സംഘങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. ദൗസ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് പിയൂഷ് ദീക്ഷിത് അപകടസ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു.
യാത്രക്കിടെ ബസിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാകുകയും എതിരെ വന്ന ട്രക്കിലേക്ക് കൂട്ടിയിടിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിലാണ് ബസിനു തീപിടിച്ചതും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തീ ആളിപ്പടരുകയും ചെയ്തു.
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