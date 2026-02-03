English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • MPs Suspension: ലോക്‌സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം; ഹൈബിയും ഡീനും ഉൾപ്പെടെ 8 എംപിമാർക്ക് സസ്‌പെൻഷൻ, പാർലമെന്റ് കവാടത്തിൽ ധർണ്ണ

രണ്ട് മലലയാളി എംപിമാർ ഉൾപ്പെടെ 8 എംപിമാർക്കാണ് സസ്പെൻഷൻ നടപടി നേരിടേണ്ടി വന്നത്.  

Feb 3, 2026, 04:51 PM IST
  • കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാരായ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്, ഹൈബി ഈഡൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കാണ് സസ്‌പെൻഷൻ.
  • ലോക്‌സഭയിലെ ബഹളത്തിനിടെ സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ മേശപ്പുറത്ത് കയറുകയും കടലാസുകൾ കീറിയെറിയുകയും ചെയ്തതിനെതിരെയാണ് നടപടി.

  1. Chaos in Kerala Assembly: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ പോര്; സ്പീക്കറുടെ ചേമ്പറിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിച്ച് പ്രതിപക്ഷം, സഭ സ്തംഭിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: ലോക്‌സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിൽ എട്ട് എംപിമാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാരായ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്, ഹൈബി ഈഡൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കാണ് സസ്‌പെൻഷൻ. ലോക്‌സഭയിലെ ബഹളത്തിനിടെ സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ മേശപ്പുറത്ത് കയറുകയും കടലാസുകൾ കീറിയെറിയുകയും ചെയ്തതിനെതിരെയാണ് നടപടി. ഈ സമ്മേളന കാലയളവ് കഴിയുന്നത് വരെയാണ് സസ്‌പെൻഷൻ. അമരീന്ദർ സിങ് രാജാ വാറിങ്, മാണിക്ക്യം ടാഗോർ, ഗുർജീത് സിങ് ഔജ്‌ല, കിരൺ കുമാർ റെഡ്ഡി, പ്രശാന്ത് പഡോലെ, എസ്. വെങ്കിടേശൻ തുടങ്ങിയവരാണ് അറസ്റ്റിലായ മറ്റ് എംപിമാർ. 

മുൻ കരസേന മേധാവി എം.എം. നരവനെയുടെ ഓർമക്കുറിപ്പിലെ പരാമർശത്തെച്ചൊല്ലിയാണ് ലോക്‌സഭയിൽ ഭരണ - പ്രതിപക്ഷ വാക്പോരുണ്ടായത്. ബഹളത്തെത്തുടർന്ന് സഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുകയും സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിയുകയും ചെയ്തു. സസ്‌പെൻഷനിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എട്ട് എംപിമാരും പാർലമെന്റ് കവാടത്തിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ധർണ.

Also Read: Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യഹർജി മാറ്റി; വിശദമായ വാദം ഫെബ്രുവരി 9ന്

മുൻ കരസേനാ മേധാവി എം.എം. നരവനെയുടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ആത്മകഥയിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് ചൈന അതിർത്തി വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെച്ചത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും പേപ്പറുകൾ കീറിയെറിയുകയും ചെയ്തു. 

