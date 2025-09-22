Leopard Attack: കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് പോയ എട്ടുവയസുകാരിയെ അമ്മയുടെ മുന്നിൽവച്ച് പുലി കടിച്ചുകൊന്നു

ഭോപ്പാൽ: മധ്യപ്രദേശിൽ അമ്മയോടൊപ്പം കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് പോയ എട്ടുവയസുകാരിയെ പുലി കടിച്ചുകൊന്നു. മധ്യപ്രദേശിലെ ഭർവാനി ജില്ലയിലെ കീർതഫാലിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് എട്ട് വയസുകാരിയെ പുലി കടിച്ചുകൊന്നത്. ഗീത എന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അമ്മയും മറ്റ് കർഷകരും കൃഷിയിടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ഈ സമയം ഗീതയെ പുലി കഴുത്തിൽ കടിച്ചെടുത്ത് കാട്ടിലേക്ക് ഓടിമറഞ്ഞു. അമ്മയും മറ്റ് കർഷകരും ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പുറകേ ഓടി. ഗീതയെ അൽപം അകലെയായി ഗുരുതരമായി മുറിവേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.
കഴുത്തിന്റെ ഇരുവശത്തും പുലി കടിച്ച് ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റിരുന്നു. വനം വകുപ്പ് പ്രദേശത്ത് എത്തി തിരച്ചിൽ നടത്തി. പുലിയുടെ സ്ഥാനം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ആശിഷ് ബൻസോദ് പറഞ്ഞു.
പ്രദേശത്ത് കൂടുകളും നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളും സ്ഥാപിച്ച് തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയതായി വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. മുഴുവൻ സമയ പട്രോളിങ്ങും വനംവകുപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആടിനെയും പുലി പിടികൂടിയിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.