  • 8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ജനുവരി മുതൽ? ഡിഎ വർധനവ് തുടരുമോ, ശമ്പളം എത്ര കൂടും? വിശദമായി അറിയാം...

8th Pay Commission Update: ഒക്ടോബർ 28 നാണ് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അം​ഗീകാരം നൽകിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 27, 2025, 04:18 PM IST
8th Pay Commission Big Update: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ എപ്പോൾ മുതൽ നടപ്പിലാക്കും എന്നറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ. ഇതുവരെ കൃത്യമായൊരു തിയതി കേന്ദ്രം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കുറച്ചു നാളുകളായി പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ജനുവരി 1 മുതൽ ഇത് ആരംഭിച്ചാലും പൂർണ്ണമായ വിതരണം 2028 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്നാണ് വിവരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ശമ്പള കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നതുവരെ സർക്കാർ ഡിഎ ക്രമീകരിക്കുന്നത് തുടരുമോ, അതോ അതുവരെ ജീവനക്കാർ ശമ്പള വർധനവിനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. 

പുതിയ ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും വരെ ഡിഎ വിതരണം എങ്ങനെ?

പുതിയ ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതുവരെ, അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ക്ഷാമബത്ത കണക്കാക്കുക. ഓരോ ആറുമാസത്തിലും ഇത് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അതായത് ജനുവരി, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ഡിഎ ലഭിക്കും. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാകുന്നതുവരെ ക്ഷാമബത്ത ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോഴുള്ള ക്ഷാമബത്ത നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിനൊപ്പം ചേർക്കും. അതായത് നിലവിലുള്ള 58% ക്ഷാമബത്ത പൂജ്യമായി കുറയും.

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം എത്രയായിരിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നതെങ്ങനെ?

അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിലെ വർധനവ് ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തെയും ഡിഎ ലയനത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പണപ്പെരുപ്പവും ജീവിതച്ചെലവും കണക്കിലെടുത്ത ശേഷമാണ് ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം 2.57 ആയിരുന്നു. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ ഇത് ഏകദേശം 2.46 ആയിരിക്കാം. പുതിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം പണപ്പെരുപ്പത്തിനായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഓരോ ശമ്പള കമ്മീഷനിലും ഡിഎ പൂജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട്, ക്രമേണ ഡിഎ വീണ്ടും വർധിക്കും. നിലവിൽ, ഡിഎ എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 58% ആണ്. പുതിയ ശമ്പള കമ്മീഷൻ വരുമ്പോൾ ഡിഎ നീക്കം ചെയ്യുകയും ആ 58% ഡിഎ ഭാഗം മൊത്തം ശമ്പളത്തിനൊപ്പം ചേർക്കുകയും ചെയ്യും. അടിസ്ഥാന ശമ്പളം + ഡിഎ + എച്ച്ആർഎ എന്നിങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 

ഉദാഹരണം:

നിങ്ങൾ ഒരു ലെവൽ 6 ജീവനക്കാരനാണെന്ന് കണക്കാക്കുക. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രകാരമുള്ള നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ശമ്പളം ഇതാണെന്നും കണക്കാക്കണം

അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: 35,400 രൂപ
ഡിഎ (58%): 20,532 രൂപ
എച്ച്ആർഎ (മെട്രോ, 27%): 9,558 രൂപ
ആകെ ശമ്പളം: 65,490 രൂപ

ഇനി എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ 2.46 എന്ന നിലയക്കാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ, പുതിയ ശമ്പളം ഇതായിരിക്കും:

പുതിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: 35,400 x 2.46 = 87,084 രൂപ
ഡിഎ: 0% (പുനഃക്രമീകരിച്ചത്)
എച്ച്ആർഎ (27%): 87,084 x 27% = 23,513 രൂപ
ആകെ ശമ്പളം: 87,084 + 23,513 രൂപ = 1,10,597 രൂപ

