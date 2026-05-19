പുതുക്കിയ ശമ്പളം ലഭിക്കാൻ വൈകിയാലും ജീവനക്കാർക്ക് അതുവരെയുള്ള കുടിശ്ശിക ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.
ന്യൂഡൽഹി: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രകാരമുള്ള ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാകുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് വൻ തിരിച്ചടി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും ഏറെ നാളായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ പരിഷ്കരണം 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ലഭിച്ചു തുടങ്ങാൻ ഇനിയും കാലതാമസം എടുക്കുമെന്നാണ് ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
2027 മുതൽ മാത്രമെ പരിഷ്കരിച്ച ശമ്പളം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ശമ്പള ഘടനകൾ, അലവൻസുകൾ, പെൻഷനുകൾ എന്നിവ പഠിച്ച് ശേഷം അന്തിമ ശുപാർശകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി കമ്മീഷന് സംയം ആവശ്യമാണ്. ഇതാണ് ജീവനക്കാർക്ക് പരിഷ്കരിച്ച ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നത്.
2025 ജനുവരിയിലാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന് അംഗീകാരം നൽകുന്നത്. തുടർന്ന് പാനൽ ഔദ്യോഗികമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഏകദേശം 18 മാസത്തെ സമയമാണ് സമിതിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2027 പകുതിയോടെ കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ശേഷം ഇത് സർക്കാർ പരിശോധിക്കും. ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും പരിഷ്കരിച്ച ശമ്പളത്തിന്റെയും പെൻഷന്റെയും അന്തിമ നിർവ്വഹണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അതേസമയം പുതിയ ശമ്പള പരിഷ്കരണം 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ളതിനാൽ ജീവനക്കാർക്ക് കുടിശ്ശിക ആനുകൂല്യം ലബിക്കും. അർഹരായ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഇത് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
'ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ' ആണ് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ് ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന് കീഴിൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ 2.57 ആയിരുന്നു. അതിൽ ജീവനക്കാരുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 18,000 രൂപയായി. ഇത്തവണ 3.68 മുതൽ 3.83 വരെ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ വേണമെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
ഇത് അംഗീകരിച്ചാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 51,000 രൂപയ്ക്കും 69,000 രൂപയ്ക്കും ഇടയിലായി ഉയർന്നേക്കാമെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ക്ഷാമബത്ത, വീട്ടുവാടക ബത്ത, യാത്രാ ബത്ത, വിരമിച്ച ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണങ്ങൾ എന്നീ ഘടകങ്ങളും കമ്മീഷൻ പരിശോധിച്ചേക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ 2025 ഡിസംബർ 31-നോ അതിന് മുൻപോ വിരമിച്ച പെൻഷൻകാർക്കും ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
