  Chhattisgarh Explosion: ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ദാരുണ അപകടം; പവർ പ്ലാന്റിലെ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ 9 മരണം

Chhattisgarh Explosion: ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ദാരുണ അപകടം; പവർ പ്ലാന്റിലെ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ 9 മരണം

ഉച്ചയ്ക്കാണ് വേദാന്ത പവർ പ്ലാന്റിൽ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 14, 2026, 10:15 PM IST
  • തൊഴിലാളികൾ പ്ലാന്റിനുള്ളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അപകടം.
  • പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ ജീവനക്കാർ പുറത്തിറങ്ങാൻ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടിയതും അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടി.

റായ്പുർ: ഛത്തീസ്ഗഡിലെ പവർ പ്ലാന്റിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ 9 മരണം. ശക്തി ജില്ലയിലെ വേദാന്ത പവർ പ്ലാന്റിലാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ 15 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ പേർ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളതായാണ് വിവരം. 

ബോയ്‍ലർ ട്യൂബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. തൊഴിലാളികൾ പ്ലാന്റിനുള്ളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അപകടം. പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ ജീവനക്കാർ പുറത്തിറങ്ങാൻ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടിയതും അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടി. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

ChhattisgarhExplosionഛത്തിസ്​ഗഢ്പൊട്ടിത്തെറി

