Bilaspur Train Accident: ബിലാസ്പൂരിൽ ട്രെയിനുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചു; 10 മരണം

ചത്തീസ്ഗഢ്: ബിലാസ്പൂരിൽ ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. 10 പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. മരണ സംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്ന് ആശങ്ക. മെമു ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിൽ ഇടിച്ച് കോച്ചുകൾ പാളം തെറ്റുകയായിരുന്നു.
Bilaspur, Chhattisgarh: A local goods train coming from Raigarh collided with another train from behind. Details about casualties or injuries are yet to be confirmed pic.twitter.com/0zNQizPXO0
— IANS (@ians_india) November 4, 2025
