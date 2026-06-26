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Thilak man in rishikesh: മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ 2,300 രൂപ, മാസം ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാം; യുവാവിന്റെ ഐഡിയ ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ

Thilak Man In Rishikesh: മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ 2,300 രൂപ സമ്പാദിക്കുന്ന മാർഗം എന്ന രീതിയിലാണ് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 26, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:29 PM IST
Thilak man in rishikesh: മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ 2,300 രൂപ, മാസം ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാം; യുവാവിന്റെ ഐഡിയ ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ
Image Credit: Thilak | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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