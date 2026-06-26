/Thilak man in rishikesh: മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ 2,300 രൂപ, മാസം ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാം; യുവാവിന്റെ ഐഡിയ ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ

പല രീതിയിലാണ് ആളുകൾ പണം സമ്പാദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, പണം സമ്പാദിക്കുന്ന ചില വിചിത്ര വഴികളും ചിലപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി നാം കാണാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വഴി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽമീഡിയ ഇപ്പോൾ. താനി താക്കൂർ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ ഇത്തരിത്തലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ എക്സ്പിരിമെന്റ് വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ 2,300 രൂപ സമ്പാദിക്കുന്ന മാർഗം. ഋഷികേശിലാണ് യുവാവ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. പരമ്പരാഗത വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് താനി ആളുകൾക്ക് ഇടയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കയ്യിൽ ഒരു പാത്രവും കുറച്ച് സിന്ദൂരവും ഉണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചുറ്റി നടന്ന് താനി ആളുകൾക്ക് തിലകം ചാർത്തും. തുടർന്ന് അവർ നൽകുന്ന പണം വാങ്ങും. ഇതാണ് രീതി.
ആരോടും താനി പ്രത്യേകിച്ച് പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. വീഡിയോയിൽ പലരും തിലകം നിരസിക്കുന്നതും, ചിലർ സമ്മതിക്കുന്നതും കാണാം. ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ വെറും 20 പേർ മാത്രമാണ് താനിയുടെ തിലകം സ്വീകരിച്ചത്. പക്ഷെ പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ മാറി. ആദ്യ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തിലകം ചാർത്തൽ ഹിറ്റായി.
ഗംഗാ ആരതിയുടെ സമയമായതിനാൽ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. പലരും 10, 20 എന്തിന് 100 രൂപവരെ ദക്ഷിണ നൽകി. അങ്ങനെ 400 പേർക്കാണ് താനി തിലകം ചാർത്തിയത്. വെറും മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ 2,350 രൂപയും ലഭിച്ചു. ഇതേരീതിയിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർവെച്ച് ഒരു മാസം പോയാൽ തനിക്ക് 70,500 രൂപവരെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് താനി പറയുന്നു. മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ തിലകം ചാർത്തുന്നത് ചെയ്തെങ്കിൽ എത്ര പണം സംമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പലരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നത്.
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