Aravind Kejriwal: ലോധി എസ്റ്റേറ്റ് അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന്; സർക്കാർ വസതി അനുവദിച്ച് കേന്ദ്രം

മുൻ ഡൽഹി മുഖ്യന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന് സർക്കാർ വസതി അനുവദിച്ച് കേന്ദ്രം.  ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ, സർക്കാർ വസതിക്ക് കെജ്‌രിവാളിന് അർഹതയുണ്ട് .

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 7, 2025, 02:36 PM IST
  • അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന് സർക്കാർ വസതി കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചു.
  • എസ്റ്റേറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടതിനാൽ, കെജ്‌രിവാൾ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.
  • ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ, സർക്കാർ വസതിക്ക് കെജ്‌രിവാളിന് അർഹതയുണ്ട് .

Aravind Kejriwal: ലോധി എസ്റ്റേറ്റ് അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന്; സർക്കാർ വസതി അനുവദിച്ച് കേന്ദ്രം

മുൻ ഡൽഹി മുഖ്യന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിന് സർക്കാർ വസതി അനുവദിച്ച് കേന്ദ്രം. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ച് സിവിൽ ലൈനിലെ സർക്കാർ ബംഗ്ലാവിൽ നിന്ന് താമസം മാറിയ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ലോധി എസ്റ്റേറ്റിൽ ടൈപ്പ്-VII ബംഗ്ലാവ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ചത്. 

കേന്ദ്ര ഭവനകാര്യ മന്ത്രാലയ ഡയറക്ടറേറ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടതിനാൽ, കെജ്‌രിവാൾ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.

കേന്ദ്ര ഭവനകാര്യ മന്ത്രാലയ ഡയറക്ടറേറ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടതിനാൽ, കെജ്‌രിവാൾ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന്, 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കെജ്‌രിവാളിന് വസതി അനുവദിക്കുമെന്ന് സെപ്റ്റംബർ 25 ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സർക്കാർ റെസിഡൻഷ്യൽ  സൗകര്യങ്ങളുടെ വലിയ വിഭാഗത്തിലൊന്നായ ടൈപ്പ്-VII ബംഗ്ലാവായ ലോധി എസ്റ്റേറ്റ്  കെജ്‌രിവാളിന് അനുവദിച്ചതായി സർക്കാർ ഇന്ന് അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ച ശേഷം,മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായിരുന്ന ഫ്ലാഗ്സ്റ്റാഫ് റോഡിൽ നിന്നും താമസം മാറ്റി.  ഒക്ടോബർ 6 മുതൽ അദ്ദേഹം എഎപി രാജ്യസഭാ എംപി അശോക് മിത്തലിന് അനുവദിച്ച സർക്കാർ ബംഗ്ലാവിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ, സർക്കാർ വസതിക്ക് കെജ്‌രിവാളിന് അർഹതയുണ്ട്.

