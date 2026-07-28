/Abhijeet Dipke: സർക്കാർ വാക്ക് പാലിക്കണം! കേസുകൾ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും തെരുവിലേക്കിറങ്ങും; മുന്നറിയിപ്പുമായി അഭിജിത് ദിപ്കെ

ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെയുള്ള പോലീസ് അതിക്രമം തുടർന്നാൽ വീണ്ടും തെരുവിലേക്കിറങ്ങുമെന്ന് സിജെപി നേതാവ് അഭിജിത് ദിപ്കെ. നിലവിലെ കേസുകളിലും എഫ്.ഐ.ആറുകളിലും അന്വേഷണം തുടരാമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും സിജെപി വ്യക്തമാക്കി. ഈ ഉത്തരവ് നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും കേസുകളിൽ അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകരുതെന്നാണ് സംഘടനയുടെ നിലപാട്.
നേരത്തെ സംഘടനയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ ഉറപ്പ് കോടതിയെ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് സിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെയുള്ള കേസുകളെല്ലാം പിൻവലിക്കാമെന്ന സർക്കാരിന്റെ ഉറപ്പ് പാലിക്കാനുള്ള സമയപരിധി ഇന്നവസാനിക്കും. നൽകിയ വാക്ക് സർക്കാർ പാലിക്കണമെന്നും സിജെപി പറഞ്ഞു. വിദ്യാർത്ഥികളെ വേട്ടയാടുന്നത് അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അഭിജിത് ദിപ്കെ 'എക്സി'ലൂടെ (X) ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാഗ്ദാനം ലംഘിച്ചാൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും സിജെപി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അതേസമയം ഡൽഹിയിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ പിൻവലിച്ചേക്കാൻ സാധ്യത. കേസുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ നൽകിയ കത്ത് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകി.
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