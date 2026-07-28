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Abhijeet Dipke: സർക്കാർ വാക്ക് പാലിക്കണം! കേസുകൾ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും തെരുവിലേക്കിറങ്ങും; മുന്നറിയിപ്പുമായി അഭിജിത് ദിപ്കെ

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെയുള്ള കേസുകളിൽ അന്വേഷണം തുടരരുത് എന്ന നിലപാടാണ് സിജെപിക്കുള്ളത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 28, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:10 PM IST
Abhijeet Dipke: സർക്കാർ വാക്ക് പാലിക്കണം! കേസുകൾ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും തെരുവിലേക്കിറങ്ങും; മുന്നറിയിപ്പുമായി അഭിജിത് ദിപ്കെ
Image Credit: abhijeet dipke | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Abhijeet Dipke: സർക്കാർ വാക്ക് പാലിക്കണം! കേസുകൾ പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും തെരുവിലേക്കിറങ്ങും; മുന്നറിയിപ്പുമായി അഭിജിത് ദിപ്കെ
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