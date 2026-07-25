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  • /Abhijeet Dipke: ജനാധിപത്യ ഭരണസംവിധാനത്തിൽ ആരെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല; പ്രധാന്റെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ വിദ്യാർഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അഭിജീത് ദിപ്കെ

Abhijeet Dipke: ജനാധിപത്യ ഭരണസംവിധാനത്തിൽ ആരെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല; പ്രധാന്റെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ വിദ്യാർഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അഭിജീത് ദിപ്കെ

Abhijeet Dipke Response: ജനാധിപത്യ ഭരണസംവിധാനത്തിൽ ആരെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് അഭിജീത് ദിപ്കെ.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 25, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:17 PM IST
Abhijeet Dipke: ജനാധിപത്യ ഭരണസംവിധാനത്തിൽ ആരെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല; പ്രധാന്റെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ വിദ്യാർഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അഭിജീത് ദിപ്കെ
Image Credit: Abhijeet Dipke | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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