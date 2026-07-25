/Abhijeet Dipke: ജനാധിപത്യ ഭരണസംവിധാനത്തിൽ ആരെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല; പ്രധാന്റെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ വിദ്യാർഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അഭിജീത് ദിപ്കെ

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ. സിജെപിയുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിനെ തുടർന്നാണ് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ചത്.
VIDEO | Delhi: As Union Education Minister Dharmendra Pradhan posts a letter, saying he has sent his resignation to PM Modi, CJP founder Abhijeet Dipke says, “Dharmendra Pradhan has resigned. This is the proof that if you don’t get scared, if you don’t bow down in front of this… pic.twitter.com/ztgGjB21uu— Press Trust of India (@PTI_News) July 25, 2026
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒടുവിൽ നീതി ലഭിച്ചതായി അഭിജീത് ദിപ്കെ പറഞ്ഞു. ഭയപ്പെടാതെയും ഭരണകൂടത്തിന് മുന്നിൽ വഴങ്ങാതെയും ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടിയാൽ ആരുടെയും രാജി നിർബന്ധിതമാക്കാം എന്നതിന്റെ തെളിവാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജനാധിപത്യ ഭരണസംവിധാനത്തിൽ ആരെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
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