നടനും ടിവികെ നേതാവുമായ വിജയ്യുടെ റാലിയിൽ വാഹനം കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. തഞ്ചാവൂരിലെ റാലിയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ ആറുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. പരിക്കേറ്റവരിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. റാലിക്ക് പിന്നാലെ മടങ്ങിയ വിജയ്യുടെ വാഹനം പിന്തുടരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.
#WATCH | Thanjavur | Fans who followed TVK leader Vijay’s vehicle met with an accident after their two-wheelers collided. In this incident, one person sustained serious injuries and has been admitted to the hospital for treatment: Thanjavur SP Thiru. R. Rajaram, TPS pic.twitter.com/l80QrvIbdc
— ANI (@ANI) March 4, 2026
വാഹനത്തെ പിന്തുടരുന്നതിനിടെ ബൈക്കിൽനിന്ന് വീണ പി വിഘ്നേഷ് എന്ന യുവാവിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഡിഗ്രി മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് വിഘ്നേഷ്. ഇയാളെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടത്തിൽ മറ്റൊരു യുവാവിന്റെ കാൽ ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
