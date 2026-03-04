English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • TVK Vijay: വിജയ്‌യുടെ ടിവികെ റാലിയിൽ വാഹനം കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; സംഭവം തഞ്ചാവൂരില്‍

TVK Vijay: വിജയ്‌യുടെ ടിവികെ റാലിയിൽ വാഹനം കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; സംഭവം തഞ്ചാവൂരില്‍

Vijay TVK: അപകടത്തിൽ ആറുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 4, 2026, 03:19 PM IST
  • റാലിക്ക് പിന്നാലെ മടങ്ങിയ വിജയ്‌യുടെ വാഹനം പിന്തുടരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്.
  • പരിക്കേറ്റവരിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.
  • സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം; താഴേക്ക് ഇറങ്ങി സ്വർണ്ണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം; താഴേക്ക് ഇറങ്ങി സ്വർണ്ണവില
Gold Rate Kerala Today: രണ്ടാം തവണയും വില താഴേക്ക്..! വൈകിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും, സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: രണ്ടാം തവണയും വില താഴേക്ക്..! വൈകിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും, സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
Kerala DL-42 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala DL-42 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം
Kerala Gold Rate 04 March 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 2280 രൂപ!
9
Gold price today
Kerala Gold Rate 04 March 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 2280 രൂപ!
TVK Vijay: വിജയ്‌യുടെ ടിവികെ റാലിയിൽ വാഹനം കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; സംഭവം തഞ്ചാവൂരില്‍

നടനും ടിവികെ നേതാവുമായ വിജയ്‌യുടെ റാലിയിൽ വാഹനം കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. തഞ്ചാവൂരിലെ റാലിയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ ആറുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. പരിക്കേറ്റവരിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. റാലിക്ക് പിന്നാലെ മടങ്ങിയ വിജയ്‌യുടെ വാഹനം പിന്തുടരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

വാഹനത്തെ പിന്തുടരുന്നതിനിടെ ബൈക്കിൽനിന്ന് വീണ പി വിഘ്നേഷ് എന്ന യുവാവിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഡിഗ്രി മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് വിഘ്നേഷ്. ഇയാളെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടത്തിൽ മറ്റൊരു യുവാവിന്റെ കാൽ ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Vijay TVKTVK RallyAccident‬‪Thanjavur‬‪

Trending News