  • Accident News: അമിതവേഗതയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ടെത്തിയ ആംബുലൻസ് ഇടിച്ച് അപകടം; ദമ്പതികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Accident News: അമിതവേഗതയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ടെത്തിയ ആംബുലൻസ് ഇടിച്ച് അപകടം; ദമ്പതികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Road Accident: നിയന്ത്രണം വിട്ട ആംബുലൻസ് റെഡ് സി​ഗ്നലിൽ നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 2, 2025, 02:47 PM IST
  • മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ച ആംബുലൻസ് പോലീസ് ഔട്ട്പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി
  • പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

  1. Kannur-Bengaluru Express | കണ്ണൂർ യശ്വന്ത്പൂർ എക്സ്പ്രസ് പാളം തെറ്റി; യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതരെന്ന് റെയിൽവേ

Accident News: അമിതവേഗതയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ടെത്തിയ ആംബുലൻസ് ഇടിച്ച് അപകടം; ദമ്പതികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ബെം​ഗളൂരു: അമിതവേ​ഗതയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് എത്തിയ ആംബുലൻസ് ഇടിച്ച് ദമ്പതികൾ മരിച്ചു. സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരായ ദമ്പതികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ബെം​ഗളൂരു സ്വദേശികളായ ഇസ്മയിൽ (40), ഭാര്യ സമീൻ ബാനു (33) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ശനിയാഴ്ചയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. റിച്ച്മണ്ട് സർക്കിളിന് സമീപത്ത് വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. രാത്രി 11 മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട ആംബുലൻസ് റെഡ് സി​ഗ്നലിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു.

സി​ഗ്നലിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ച ശേഷം ആംബുലൻസ് പോലീസ് ഔട്ട്പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഇസ്മയിലും ഭാര്യ സമീൻ ബാബുവും സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരിച്ചിരുന്നു. അപകടത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

ഇവരെ സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ അശോകിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

