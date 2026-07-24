/നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് സോനം വാങ്ചുക്; ആശുപത്രിയിലെത്തി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാര്‍; സമരം തുടരുമെന്ന് അഭിജിത് ദീപ്കെ

CJP Protest Latest News: നീറ്റ് പരീക്ഷ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയും വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടും സിജെപി നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് 26 ദിവസമായി തുടരുന്ന അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക്. ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെയാണ് ഗുരുഗ്രാമിലെ മെദാന്ത ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന വാങ്ചുക് നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
വാങ്ചുക് നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചതിൽ ആശ്വാസമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ജന്തർ മന്തറിൽ നടക്കുന്ന സമാധാനപരമായ സമരം ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കുന്നതുവരെ തുടരുമെന്നും സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ പറഞ്ഞു
Activist Sonam Wangchuk ends hunger strike in presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. pic.twitter.com/AEc5AGs8fo— All India Radio News (@airnewsalerts) July 23, 2026
കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരായ ജെ പി നദ്ദയും ജിതേന്ദ്ര സിംഗും ഗുരുഗ്രമിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തി ചർച്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വാങ്ചുക് നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ജെ പി നദ്ദയുടെയും ജിതേന്ദ്ര സിംഗിന്റെയും കൈയിൽ നിന്ന് വാങ്ചുക്ക് നാരാങ്ങാനീർ വാങ്ങികുടിച്ച് നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തന്റെ ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി ആങ്മോയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് വാങ്ചുക് നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടര്ന്ന് ഡോക്ടര്മാരുടെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു. നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുൾപ്പെടെയുള്ള പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സമഗ്ര പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുകയും വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് വാങ്ചുക് ജൂൺ 28 ന് അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചത്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യവും വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിൽ വ്യാപക പരിഷ്കാരങ്ങൾ വേണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർത്തിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചായിരുന്നു വാങ്ചുകിന്റെ നിരാഹാര സമരം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ ജനശ്രദ്ധ നേടുകയും യുവജന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പ്രധാന മുഖങ്ങളിലൊന്നായി മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇതിനിടയിൽ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടർന്ന് വാങ്ചുക്കിനെ ജൂലൈ 18 ന് ജന്തർ മന്തറിലെ സമരവേദിയിൽ നിന്ന് സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും എന്നാൽ സംഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വാങ്ചുക്കിനെ മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി ആങ്മോ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് കോടതി അനുമതിയോടെ വാങ്ചുക്കിനെ ഗുരുഗ്രാമിലെ മെദാന്ത ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. അവിടെയും നിരാഹാരം തുടർന്ന വാങ്ചുക് 26 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
ഗുരുഗ്രാം മെദാന്ത ആശുപത്രിയില് വാങ്ചുകിനെ ജിതേന്ദ്ര സിങ് കിടക്കയില് നിന്ന് എഴുന്നേല്ക്കാന് സഹായിക്കുന്നതും ജെ പി നഡ്ഡ അദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളം നല്കുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. സമരം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ വാങ്ചുക് തന്റെ പോരാട്ടത്തില് എപ്പോഴും കരുത്തായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യയോടുള്ള കടപ്പാട് പ്രകടിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി നടത്തിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷമാണ് മന്ത്രിമാര് വാങ്ചുകിനെ സന്ദര്ശിച്ചതും നിരാഹാരസമരം ഒത്തുതീര്പ്പായതും. നീണ്ട ചര്ച്ചകള്ക്കൊടുവിലാണ് താന് ഉപവാസം അവസാനിപ്പിച്ചതെന്നും സമരം അക്രമാസക്തമാകാനുള്ള സാധ്യതയും രാജ്യത്തെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകരുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെനും വാങ്ചുക് പറഞ്ഞു.
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