നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ നടനും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ്യുടെ കന്നിയങ്കം വടക്കൻ ചെന്നൈയിലെ പേരമ്പൂരിലാകുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. പെരമ്പൂരിൽ നടന്ന ടിവികെ യോഗത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപനം നടന്നത്. ടിവികെ യോഗം പ്രമേയം പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബുസി ആനന്ദ്, സെങ്കോട്ടയ്യൻ, ആധവ് അർജുന എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. വിജയ് പെരമ്പൂരിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2021ൽ 54,976 വോട്ടിന് ഡിഎംകെ ജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് പേരമ്പൂർ. ഇവിടെ തന്നെ വിജയ് കന്നിയങ്കത്തിനിറങ്ങും.
അതേസമയം, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ ബിജെപിയുമായുള്ള സഖ്യ സാധ്യത ടിവികെ തള്ളിയിരുന്നു. നടന് വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തമിഴക വെട്രി കഴകം(ടിവികെ) ബിജെപിയുമായി സഖ്യം ചേര്ന്ന് ഡിഎംകെയ്ക്ക് എതിരെ പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള് പരന്നിരുന്നു. എന്നാല്, ഇതിന് പിന്നാലെ സഖ്യ സാധ്യത തള്ളി ടിവികെ രംഗത്തെത്തി. ബിജെപിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാന് പാര്ട്ടി അധ്യക്ഷന് വിജയ്ക്ക് മേല് കടുത്ത സമ്മര്ദ്ദമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് അദ്ദേഹം നിലപാടില് ഉറച്ച് നിന്നുവെന്നും ടിവികെ പ്രചരണ വിഭാഗം ജനറല് സെക്രട്ടറി അരുണ് രാജ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.