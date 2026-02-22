English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • TVK Vijay: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയ്‍യുടെ കന്നിയങ്കം വടക്കൻ ചെന്നൈയിലെ പെരമ്പൂരിൽ; ടിവികെ യോ​ഗം പ്രമേയം പാസ്സാക്കി

TVK Vijay: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയ്‍യുടെ കന്നിയങ്കം വടക്കൻ ചെന്നൈയിലെ പെരമ്പൂരിൽ; ടിവികെ യോ​ഗം പ്രമേയം പാസ്സാക്കി

TVK Vijay: പെരമ്പൂരിൽ നടന്ന ടിവികെ യോഗത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപനം നടന്നത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 22, 2026, 05:13 PM IST
  • ടിവികെ യോഗം പ്രമേയം പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
  • ബുസി ആനന്ദ്, സെങ്കോട്ടയ്യൻ, ആധവ് അർജുന എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.
  • വിജയ് പെരമ്പൂരിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു

Trending Photos

Beef Recipe: കേരള സ്റ്റൈൽ ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം; സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ
10
Beef Recipe
Beef Recipe: കേരള സ്റ്റൈൽ ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം; സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയും കുറഞ്ഞും സ്വർണവില; സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയും കുറഞ്ഞും സ്വർണവില; സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്നത്തെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
Gold Rate Today February 22: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്വർണ നിരക്ക് ഇങ്ങനെ
7
Gold rate today
Gold Rate Today February 22: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സ്വർണ നിരക്ക് ഇങ്ങനെ
Horoscope Today February 22: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
12
Horoscope
Horoscope Today February 22: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
TVK Vijay: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയ്‍യുടെ കന്നിയങ്കം വടക്കൻ ചെന്നൈയിലെ പെരമ്പൂരിൽ; ടിവികെ യോ​ഗം പ്രമേയം പാസ്സാക്കി

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ നടനും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ്‌യുടെ കന്നിയങ്കം വടക്കൻ ചെന്നൈയിലെ പേരമ്പൂരിലാകുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പെരമ്പൂരിൽ നടന്ന ടിവികെ യോഗത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപനം നടന്നത്. ടിവികെ യോഗം പ്രമേയം പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബുസി ആനന്ദ്, സെങ്കോട്ടയ്യൻ, ആധവ് അർജുന എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. വിജയ് പെരമ്പൂരിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2021ൽ 54,976 വോട്ടിന് ഡിഎംകെ ജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് പേരമ്പൂർ. ഇവിടെ തന്നെ വിജയ് കന്നിയങ്കത്തിനിറങ്ങും. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ ബിജെപിയുമായുള്ള സഖ്യ സാധ്യത ടിവികെ തള്ളിയിരുന്നു. നടന്‍ വിജയ്‌യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തമിഴക വെട്രി കഴകം(ടിവികെ) ബിജെപിയുമായി സഖ്യം ചേര്‍ന്ന് ഡിഎംകെയ്ക്ക് എതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പരന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇതിന് പിന്നാലെ സഖ്യ സാധ്യത തള്ളി ടിവികെ രംഗത്തെത്തി. ബിജെപിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ വിജയ്ക്ക് മേല്‍ കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം നിലപാടില്‍ ഉറച്ച് നിന്നുവെന്നും ടിവികെ പ്രചരണ വിഭാഗം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി അരുണ്‍ രാജ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

tvk vijayActor VijayAssembly ElectionPerambur

Trending News