മെഗ സ്റ്റാർ‍ ചിരഞ്ജീവിക്കെതിരെ വ്യാപക വിമ‍ർശനം. ബ്രഹ്മ ആനന്ദം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രി-റിലീസ് പരിപാടിക്കിടെ താരം പറഞ്ഞ 'ലിം​ഗവിവേചനപരമായ' പരാമ‍ർശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്.

കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന താരമാണ് ചിരഞ്ജീവി. 2023 ലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും നടനുമായ രാം ചരണിനും ഭാര്യ ഉപാസന കാമിനേനിക്കും പെൺകുഞ്ഞ് പിറന്നത്. ക്ലിൻ കാര കൊനിഡേല എന്നാണ് മകളുടെ പേര്. ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം തുടരാൻ പേരക്കുട്ടിയായി ആൺകുഞ്ഞിനെ വേണമെന്ന ചിരഞ്ജീവിയുടെ പരാമർശമാണ് ചർച്ചയാകുന്നത്.

''വീട് ഒരു 'ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ' പോലെയാണ്, നിറയെ പെൺകുട്ടികൾ. ഞാൻ ഒരു ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത്തവണയെങ്കിലും, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം തുടരാൻ, ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ജനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ രാം ചരണിനോട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു, പക്ഷേ അവന്‍റെ മകൾ അവന്‍റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയാണ്, അവന് വീണ്ടും ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു" എന്നാണ് ചിരഞ്ജീവി പറഞ്ഞത്.

ചിരഞ്ജീവിയുടെ പരാമർശം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, നടന്റെ 'ലിംഗവിവേചനപരമായ' പരാമർശങ്ങൾക്ക് നിരവധി പേർ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. യഥാസ്ഥിതിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ചിരഞ്ജീവി മാറ്റണമെന്നാണ് വിമർശകർ പറയുന്നത്.

