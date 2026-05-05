Prakash Raj: 'തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയം ആരാധക കേന്ദ്രീകൃതമായി മാറി, രാഷ്ട്രീയമായല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്'; പ്രകാശ് രാജ്

Prakash Raj: തമിഴ്‌നാട്ടിൽ വിജയ്‌യുടെ ടിവികെ വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായതിന് പിന്നാലെയാണ് നടന്റെ വിമർശനം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 5, 2026, 12:58 PM IST
  • കാമരാജ് തോറ്റ മണ്ണാണിതെന്നും ഇപ്പോൾ എംകെ സ്റ്റാലിനും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
  • ജനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായി ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ കടമയാണെന്നും ആ യാത്ര തുടരാമെന്നും പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞു.

തമിഴ്നാട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ വിമര്‍ശനവുമായി നടന്‍ പ്രകാശ് രാജ്. തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയം ഇപ്പോള്‍ ആരാധക കേന്ദ്രീകൃതമായി മാറിയെന്നും രാഷ്ട്രീയമായല്ല ചിന്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയായിരുന്നു പ്രകാശ് രാജിന്റെ പ്രതികരണം. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ വിജയ്‌യുടെ ടിവികെ വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായതിന് പിന്നാലെയാണ് നടന്റെ വിമർശനം. കാമരാജ് തോറ്റ മണ്ണാണിതെന്നും ഇപ്പോൾ എംകെ സ്റ്റാലിനും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ജനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായി ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ കടമയാണെന്നും ആ യാത്ര തുടരാമെന്നും പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞു. വിജയിച്ചവർക്ക് അദ്ദേഹം ആശംസകൾ നേർന്നു.

കുറിപ്പിങ്ങനെ: തമിഴ്‌നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ആശംസകൾ തമിഴ്‌നാട്. കാമരാജ് പരാജയപ്പെട്ടു, എംകെ സ്റ്റാലിൻ പരാജയപ്പെട്ടു. സമൂഹം ആരാധക കേന്ദ്രീകൃതമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അത് രാഷ്ട്രീയമായി ബോധവാന്മാരായി മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ അവബോധം വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ പങ്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റേതാണ്. എപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് തുടരാം. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സേവനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തിയതിന് വിജയികൾക്ക് ആശംസകൾ. 

എന്നാല്‍ പ്രകാശ് രാജിന്റെ കുറിപ്പിന് താഴെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളാണ് വന്നത്. താങ്കൾ തമിഴനല്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് തമിഴ്നാടിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ചിലർ പ്രതികരിച്ചു. കർണാടകയിൽ താമസിക്കുന്ന താങ്കൾ എന്തിനാണ് തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുന്നതെന്നും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യമായ അറിവുണ്ടെന്നും ചിലർ മറുപടി നൽകി. പ്രകാശ് രാജ് മുൻപ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചും ചിലർ രംഗത്തെത്തി. തമിഴ്നാട്ടിൽ 234 അംഗ സഭയിൽ 108 സീറ്റുകളിലാണ് ടിവികെ വിജയിച്ചത്. ഡിഎംകെ സഖ്യം 73 സീറ്റിലും എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യം 52 സീറ്റിലുമാണ് വിജയിച്ചത്. ഒരു സീറ്റിൽ വിജയിച്ചത് സ്വതന്ത്രനാണ്. 

